نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دخول منصة مدرستي الواجبات لحل الواجبات لجميع المراحل schools.madrasati في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازلنا نوضح خطوات بالفيديو دخول منصة مدرستي الواجبات الدراسية والتي يرغب جميع الطلاب الحصول على خطوات الحل الصحيحة عبر المنصة التعليمية، سوف يهمك التعرف على رابط دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية.

حيث تقدم المنصة العديد من الخدمات الهامة للطلاب وأولياء الأمور ولا يقتصر العمل بها على حل الواجبات فقط. لذلك سوف نوضح بجانب خطوات دخول منصة مدرستي الواجبات اضافة حساب جديد للطالب.

منصة مدرستي الواجبات

يواصل أولياء الأمور والطلاب البحث عن خطوات حل الواجبات الدراسية في منصة مدرستي. وتجدر الإشارة إلى أن المنصة تضم العديد من الأدوات التي تؤهلها لإجراء العملية التعليمية بسلاسة وانتظام. بما يتضمن تنفيذ جميع الخدمات بالشرح التفصيلي.

في سياق الموضوع يمكنك التعرف على رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي لتقديم الشكاوى والاستفسارات. ومن ضمن الخدمات المتوفرة حل الواجبات المدرسية والتي سوف نشرحها بالتفصيل بالفقرة التالية.

خطوات حل الواجبات بالمنصة

منصة مدرستي للتعليم عن بعد حققت بدورها نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وقد تم إنشاؤه بهدف أن يكون بديل عن الحضور إلى المدرسة، تعرف على حل مشكلة أنت غير مسجل في الاختبارات المركزية. ويتمكن جميع الطلاب من اتباع الخطوات التالية لحل الواجبات بالمنصة:

ادخل الموقع الرسمي منصتي التعليمية.

قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي باستخدام حساب Microsoft الخاص بالطالب المستخدم.

انقر على القائمة الرئيسية واختر تبويب الواجبات.

انقر على تبويب الواجبات المنشورة.

انقر فوق الواجبات التي تريد الوصول إلى مهامها.

ستظهر جميع الواجبات المتعلقة بالمقرر الدراسي الواجب الوصول أليه.

تسجيل الدخول منصة مدرستي

تعرفنا على منصة مدرستي الواجبات وإذا كنت ترغب في تسجيل الدخول إلى المنصة التعلمية بعد تحديث النظام يجب عليك اتباع التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط منصة مدرستي العودة للمدارس عبر الرابط المرفق بالأعلى.

انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بالطالب.

ثم أدخل البريد الإلكتروني للطالب.

الآن يجب النقر على تبويب التالي.

أدخل كلمة مرور الطالب.

انقر على تبويب تسجيل الدخول وسيتم توصيلك بالمنصة التعليمية لمدرستي.

دخول الاختبار في منصة مَدرستي

خطوات دخول الاختبار على منصة مدرستي تعد من اهم الطرق التي يبحث عنها الطلاب، والتي تمكنهم من اجراء الاختبارات عبر المنصة ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: