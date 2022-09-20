نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط توصيل البطاقة المدنية للمنازل الكويت 2023 بالشروط والرسوم الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط توصيل البطاقة المدنية للمنازل الكويت 2022 بكل سهولة ويسر عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت والتي حرصت على تطوير خدماتها المتعددة والتي من أهمها “خدمة توصيل البطاقة المدنية” للمواطنين والمقيمين إلي منازلهم، ولكي تتم هذه العملية يجب علي المواطنين والمقيمين الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية ومن ثم التسجيل فيه لحجز موعد استلام البطاقة المدنية، وذلك للقضاء علي الازدحامات داخل فروع الهيئة.

رابط توصيل البطاقة المدنية للمنازل الكويت

يتاح لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الكويت العربية الاستفادة من خدمة توصيل البطاقة المدنية التي تقدمها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك من خلال الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص الهيئة العامة للمعلومات المدنية paci.gov.kw حتي يتم الدخول لخدمة التوصيل إلكتروني ونذكركم برابط منصة متي.



طريقة توصيل البطاقة المدنية للمنازل

يتم عرض عدة خطوات يمكن اتباعها حتي يتم معرفة كيفية توصيل البطاقة المدنية للمنازل للسادة المواطنين والمقيمين بالكويت والتي تتم علي النحو التالي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك من خلال paci.gov.kw.

اختيار خدمة توصيل البطاقة المدنية من خلال الضغط عليها.

من خلال الضغط عليها. نقوم بقراءة جميع الشروط والأحكام مع النقر الموافقة عليها.

الضغط علي بدء الخدمة ذات اللون الأزرق.

ملأ جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل النظام.

يلزم تسديد رسوم التوصيل عبر k. Net.

الانتظار حتي يتم الاتصال من قبل شركة التوصيل بالشخص المتقدم لتبليغه بالحصول علي البطاقة المدنية بمنزلة، ونذكركم برابط التسجيل في الخدمة المدنية.

كيفية دفع خدمة توصيل البطاقة المدنية في الكويت 2023

تقدم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل للمواطنين، بدفع رسوم تصل إلي 2 دينار كويتي، يتم سدادها عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية. الضغط على أيقونة خدمة توصيل البطاقة المدنية. النقر على أيقونة الموافقة على الشروط. اضغط على أيقونة “ابدأ الخدمة”. سجل جميع البيانات المطلوبة. سداد رسوم 2 دينار كويتي، ونذكركم برابط طلب مساعدة من أمير الكويت.

كما يمكن توصيل اكثر من بطاقة إلى نفس العنوان دون دفع الاثنين دينار كويتي أي يتم عمل خصم في هذه الحالة ويتم القيام بدفع مبلغ 2.5 دينار كويتي علي كل بطاقة.