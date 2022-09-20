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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة المفسوخه عقودهم وزارة الدفاع العراقية 2022 eform.mod.mi.iq في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم استمارة المفسوخه عقودهم في العراق، حيث زاد البحث بشكل كبير بين المواطنين عن استمارة اعادة المفسوخة عقودهم الحشد الشعبي في وزارة الدفاع العراقية، حيث أعلنت الوزارة اليوم منذ ساعات قليلة في بيان عن عودة فتح الاستمارة الالكترونية الخاصة ب عودة منتسبي وزارة الدفاع الذين انقطعوا عن العمل بها إليها، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط الاستمارة الإلكترونية الرسمي في موقع وزارة الدفاع، وكيف نحل مشكلة تاريخ الهروب وتاريخ آخر استلام راتب، فتابعوا معنا في موقع ثقفني للتعرف على التفاصيل.
وزارة الدفاع العراقية
أعلنت وزارة العراقية منذ ساعات عن اطلاق استمارة عودة الهاربين او المفسوخة عقودهم، حيث تطلق الوزارة هذه الاستمارة بين كل فترة وفترة وينتظرها المئات من الرجال كل عام سواء من العسكريين أو المدنيين في جميع المحافظات في العراق.
حيث تدعو وزارة الدفاع منتسبيها بالمفسوخة عقودهم إلى ملء الاستمارة للوزارة، وذكرت كذلك الموعد المحدد بالنسبة إلى تقديم الطلبات في الموقع الوزاري، والذي سنتعرف عليه معكم في ثقفني، وقد تابعنا معكم أيضا رابط التقديم على استمارة الرعاية الاجتماعية في العراق.
موعد تعبئة استمارة المفسوخه عقودهم
وقد ذكرت الهيئة في البيان الخاص بها من وارة الدفاع في بغداد عن الموعد الخاص بالتسجيل، حيث يمكن للراغبين ان يتقدموا في خلال الفترة التالية:
- يبدأ من يوم الاثنين الموافق 19 أيلول 2022، من الساعة 8 صباحا.
- يستمر التسجيل حتى يوم الإثنين الموافق 3 تشرين الأول 2022، في ساعة 12 منتصف الليل.
رابط استمارة المفسوخه عقودهم
وسنتعرف معكم في هذه الفقرة رابط الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة لتعبئة الاستمارة، وكما سنتعرف معكم على الطريقة الصحيحة لتعبئة الحقول، فتابع هذه الخطوات:
- اذهب إلى موقع وزارة الدفاع العراقية الاستمارة عبر الرابط eform.mod.mil.iq.
- ادخل البيانات الأساسية بشكل عادي تماما، حيث لا يوجد فيها أي بيانات صعبة فيها.
- ثم بعدها تدخل بيانات الوظيفة، وحاول تدخل البيانات حسب ما انت متذكرها.
- وفي حالة اذا كنت غير متذكر وخاصة تاريخ الهروب وتاريخ اخر راتب، فقد أعلن أحد المسؤولين انه في حالة عدم التذكر يمكنك ترك الحقل فارغ، وستقوم الوزارة بتعبئته حسب قواعد البيانات لديها عند عملية الفرز.
- بعدها تكتب معلومات السكني باقي المعلومات الثبوتية والصحية وذوي الشهداء، مثلما هو في الفيديو.
- ثم بعدها تقوم بعمل حفظ للاستمارة، واحتفظ برقم الطلب الخاص بك.
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