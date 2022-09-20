قتلى وجرحى وقطع للكهرباء في عاصفة استوائية تضرب اليابان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - تحركت العاصفة الاستوائية، التي غمرت اليابان بأمطار غزيرة، إلى المحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء، بعد مقتل شخصين وإصابة أكثر من 100، وتوقف حركة المرور وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

وأشارت تقارير إلى وقوع أضرار جديدة جنوبي اليابان، حيث ضرب إعصار نانمادول المنطقة قبل أن يضعف مع تحركه شمالا.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة في جزيرة تانيغاشيما، جنوب جزيرة كيوشو، إن جدارا تضرر في مركز للفضاء تابع لوكالة الفضاء والاستكشاف اليابانية، ويجري تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى المستخدم لتجميع الصواريخ.

وسجلت وكالة إدارة الحرائق والكوارث حالتي وفاة في محافظة ميازاكي بجزيرة كيوشو الرئيسية جنوب اليابان يوم الإثنين، عثر على أحدهما في سيارة غارقة في مزرعة غمرتها المياه في بلدة مياكونوجو، وعثر على آخر تحت انهيار أرضي في ميماتا.

وقالت الوكالة إن شخصا فقد في محافظة هيروشيما غربي اليابان، وأصيب 115 شخصا في أنحاء غرب اليابان.

وكانت معظم الإصابات طفيفة، حيث سقط أشخاص خلال العاصفة المطيرة، وأصيبوا بشظايا النوافذ المكسورة أو الأجسام المتطايرة.

وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أن أكثر من 130 ألف منزل، معظمها فى منطقة كيوشو، مازالت بدون كهرباء حتى صباح الثلاثاء، كما أغلق العديد من المتاجر الصغيرة وتأخر توزيع الإمدادات.

وعادت معظم وسائل النقل إلى طبيعتها الثلاثاء عندما عاد الركاب إلى أعمالهم بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت ثلاثة أيام.

واستؤنفت حركة القطارات السريعة ومعظم وسائل النقل البري، لكن السلطات عمدت إلى إيقاف عشرات الرحلات الجوية شمال شرق اليابان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الثلاثاء إن العاصفة الاستوائية توجهت إلى المحيط الهادي قبالة سواحل شمال اليابان.