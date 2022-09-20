أمين جامعة الدول يثنى على التزام الأمم المتحدة الراسخ بالقضية الفلسطينية

وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط عبر لجوتيريش عن تقديره للدور المهم الذى قام به خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة لجهة نجاحه فى التوصل الى اتفاق سمح بإخراج شحنات الحبوب الأوكرانية وتصديرها إلى الأسواق العالمية برغم ظروف الحرب، مشددا على أهمية استمرار السكرتير العام فى جهوده من أجل تفادى مخاطر أزمة غذائية عالمية خطيرة خلال العام القادم.
وأضاف رشدى، أن أبو الغيط استمع باهتمام للعرض الذى قدمه جوتيريش حول الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط ودور الأمم المتحدة فى الصومال واليمن وسوريا، كما أثنى الأمين العام على التزام جوتيريش الراسخ بالقضية الفلسطينية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى ما يشعر به الفلسطينيون من إحباط كبير حيال انسداد الأفق السياسى.
واتفق الطرفان على ما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية؛ لتحقيق الاستقرار والازدهار فى المنطقة.
كما عبرا عن التزامهما بالتنسيق المستمر والعمل سويا من أجل محاولة إيجاد حلول سياسية للأزمات التى لا تزال تواجه بعض دول المنطقة.
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