المجر تطالب الاتحاد الأوروبى بتجنب فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إن "فرض عقوبات جديدة على موسكو لن يؤدى إلا إلى تعميق المشكلة التى سيسفر عنها ارتفاع أسعار الوقود"، مضيفا "يجب على الاتحاد الأوروبى التوقف عن التفكير فى حزمة ثامنة من العقوبات ويجب أن يتوقف عن الإجراءات المترددة التى لن تؤدى إلا إلى تعميق أزمة إمدادات الطاقة".

وواجهت روسيا عددا كبيرا من العقوبات بعد حربها على أوكرانيا فى أواخر فبراير الماضى، بما فى ذلك العديد من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبى.

يشار إلى أنه على الرغم من إدانة المجر للتحركات العسكرية الروسية على أوكرانيا، إلا أنها لم تتخذ إجراء صارخا مثل العديد من جيرانها، فقد رفض رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف.