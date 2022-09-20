العالم اليوم - قطاع البنوك يقود أسهم أوروبا للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر قطاع البنوك يقود أسهم أوروبا للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:22 صباحاً - ارتفعت‭‭ ‬‬الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الثلاثاء‭‭ ‬‬على خلفية صعود أسهم البنوك مع استعداد المستثمرين لخروج نتائج اجتماع تحديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي سيستمر ليومين.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بعد بداية ضعيفة للأسبوع. وصعدت أسهم البنوك الأوروبية 1.6 بالمئة مع استفادة المقرضين من بيئة معدلات الفائدة المرتفعة مع ارتفاع معظم مؤشرات القطاعات بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش. ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة 75 نقطة أساس غدا الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي، مواصلا تشديد سياسته النقدية لمكافحة التضخم الجامح. وارتفعت أسهم شركة باكيم القابضة بنسبة 13.4 بالمئة لتتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن وقعت شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية عقدين جديدين للببتيدات (مجموعات من الأحماض الأمينية).

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قطاع البنوك يقود أسهم أوروبا للارتفاع .. في رعاية الله وحفظة