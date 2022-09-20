نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل رابط فحص 100 دولار للإستعلام عن أحقية صرف المنحة القطرية دفعة شهر 9 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط فحص 100 دولار، زادت معدلات البحث من قبل أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة عن رابط فحص 100 دولار،و مواعيد صرف المنحة القطرية لشهر سبتمبر/ أيلول 2022 خلال الساعات القليلة الماضي، وفي التقرير التالي نرصد لكم التفاصيل.

رابط فحص 100 دولار

بالتزامن مع اقتراب موعد استحقاق وصرف المنحة القطرية لأبناء غزة تم تفعيل رابط فحص 100 دولار ، ليتمكن المستفيدين من معرفة التفاصيل الخاصة بمواعيد واماكن صرف مستحقاتهم، إذ تأتي تلك المنحة القطرية المقدرة بـ 100 دولار، لمساعدة المواطنين في قطاع غزة المحتل في ظل تلك الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم أجمع وبالأخص الشعب الفلسطيني، الذي يعاني بشكل أكبر بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وقد حددت الجهات المختصة بعض الشروط اللازم توافرها في المواطنين ليستحقوا الحصول على المنحة القطرية، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون مستحق المنحة، قد حصل عليها أقل من 23 مرة.

كذلك يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها 23 مرة فما فوق، بشرط أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 فقط.

مؤخرا أكدت الجهات المسؤولة أنه لم يتم إضافة أي أسماء جديدة إلى قائمة الدفعة الخالية.

كما تم إيقاف المنحة عن المستفيدين المسافرين خارج دولة فلسطين.

رابط فحص 100 دولار دفعة سبتمبر 2022

تواصل اللجنة القطرية مجهوداتها من خلال رابط فحص 100 دولار للتسهيل على المستفيدين الحصول على المنحة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأمم المتحدة، ليتم توزيع المساعدات المالية المقدمة من دولة قطر للأسرة المستفيدة في قطاع غزة، حيث بلغ عدد مراكز توزيع المنحة حوالي 300 محل تجاري ومركز في مختلف المحافظات في قطاع غزة، وجدير بالذكر أنه اعتادت اللجنة القطرية على إعلان موعد صرف المنحة للأسر المتعففة في قطاع غزة وتفعيل رابط الفحص عبر موقع الاستعلام الحكومي، كما استلمت الأمم المتحدة مهمة تسليم مبلغ الـ 100 دولار، للمستفيدين حيث يتم تسليم المبالغ من اللجنة القطرية عند وصوله إلى القطاع، ثم إيداع المبلغ في الحسابات الخاصة بالمستفيدين، ويمكن للمستفيدين من الاستعلام والاطلاع على أسمائهم من خلال الدخول ألى رابط فحص 100 دولار عبر الموقع الرسمي للاستعلام الحكومي برقم الهوية.

مع اقتراب موعد صرف المنحة القطرية الدفعة الجديدة قامت العديد من الجهات المختصة بوضع بعض الشروط اللازم توافرها في المواطنين ليستحقوا الحصول على المنحة القطرية، ومن ضمن هذه الشروط يجب ان يكون عدد افراد الاسرة 4 حتي يتم قبول المستفيدين الذين استلمو المنحة اكثر من 23 مرة، وهناك العديد من الشروط والضوابط الاخري التي استعرضناها معكم في الفقرات السابقة.