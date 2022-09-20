نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاب ابل الجديد ” iPad ” – فحص التاب لمعرفة إذا كان أصلي أم لا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة ابل بالإعلان عن تاب ابل الجديد iPad رسميًا والذي يدعم الجيل الخامس، كما قامت بتزويده بمعالج M1 وذلك يجعله أفضل من الجيل السابق ويحمل كاميرا أمامية أفضل، كما انه يجلب الجيل الخامس الجديد من أي باد اير أيضًا دعم شبكات الجيل الخامس5G.

تاب ابل الجديد iPad

كما ذكرنا أن تاب ابل الجديد مزود بمعالج M1،حيث يوفر للمستخدم تحسينات كبيرة على الأداء مقارنة مع الجيل السابق، وذلك يوفر تجربة أفضل في تشغيل الألعاب والتطبيقات، وذو كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة مما يزيد من عمر البطارية كما أن الكاميرا الأمامية فائقة الأتساع.

مواصفات تاب ابل الجديد iPad

الوزن: 461 g

السمك: 6.1 mm

اللون: وردي، ذهبي، بنفسجي، أزرق و أسود رمادي.

مستشعر البصمات: يوجد.

مقاومة الماء: يدعم مقاومة الماء والعرق.

نظام التشغيل: iPad OS 15.

المساحة الداخلية: 64 أو 256 جيجابايت.

الكاميرا الرئيسية: 12 ميجا بيكسل.

البطارية: حتى 10 ساعات من تشغيل الهاتف.

شاشة أيباد أبل الجديد

نوعها: Liquid Retina display.

القياس: 10.9 بوصة.

التردد: 60 Hz.

له نفس تصميم الجيل السابق حواف مسطحة مع شاشة بحواف صغيرة تحيط بها ونفس المعالج أيضًا.

مزود بسماعتين ستريو.

يوفر أداء أسرع مقارنة بالجيل السابق من الجهاز.

به مستشعر لبصمات الأصابع.

كاميرا أمامية أفضل بدقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية تدعم تصوير الفيديو بدقة.

يتوفر بخمسة ألوان متنوعة.

هل يمكن فحص التاب لمعرفة إذا كان أصلي أم لا؟

يمكن ذلك من خلال السيريال نمبر على العلبة من الخارج.

هل يوجد شاحن لاسلكي مع الجهاز؟

لا يوجد.

هل يوجد ضمان للجهاز؟

نعم يوجد.

تاب ابل الجديد iPad كما ذكرنا أن له نفس تصميم ومعالج الجيل السابق وعززت الشركة الجيل الجديد بكاميرا أمامية وخلفية أفضل بدقة 12 ميجا بيكسل كما يوفر تجربة أفضل في تشغيل الألعاب والتطبيقات.

وفي نهاية هذا المقال نتمنى أن نكون قد وافيناكم بكل المعلومات التي تخص تاب ابل الجديد iPad حيث قمنا بشرح تصميم التاب ووضحنا مواصفاته بالتفصيل وسلطنا الضوء على المميزات الكثيرة التي تميز بها عن الجيل السابق من هذا الجهاز.