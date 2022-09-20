البيت الأبيض: واشنطن أمنت الإفراج عن الرهينة الأمريكى المحتجز فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، إن الأولوية لدى واشنطن هى التأكد من حصول فريريتش البالغ من العمر 60 عاما، على عودة صحية وأمنة، مشددا على أن واشنطن تمنح أولوية لعودة أمنة لجميع الأمريكيين المحتجزين كرهائن فى الخارج.
وكانت حركة طالبان قد اختطفت فريريتش وهو مهندس أمريكى، قبل عام من عودة الجماعة إلى السلطة فى أفغانستان وانهيار حكومتها، كذلك كان فريريتش يعيش ويعمل فى كابول كمهندس مدنى منذ 10 سنوات، وقد كان تأمين حرية فريريتش تعهداً انتخابيا قطعه الرئيس جو بايدن على نفسه.
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