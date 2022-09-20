اندلاع حريق ضخم فى مصفاة لتكرير النفط بـ فنزويلا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية عن وزير النفط الفنزويلى طارق العيسمى قوله: إن "صاعقة ضربت حوض معالجة المياه التابع للمصفاة الواقعة على البحر فى بويرتو لا كروز بولاية أنزو تيجى"، موضحا أن الحوض يحتوى على بقايا هيدروكربونية مما تسبب فى اندلاع الحريق.
وأكد العيسمى أن الحريق كان ضخما لكنه لم يؤثر على منشآت التكرير التى تم إخلاؤها من العاملين، وكانت المصفاة نفسها شهدت السبت الماضى، حريقا نجم عن تسرب للوقود، لكنه لم يسفر أيضا عن إصابات بشرية.
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