تصريح جديد من البنتاجون بشأن الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول الأمريكى، أن مرتزقة "فاجنر" المدعومة من روسيا تكبدت خسائر فادحة فى حربها على أوكرانيا، وتحاول تجنيد أكثر من 1500 من السجناء الروس.

من جهة أخرى، طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، بتسريع تسليم الأسلحة والمساعدات لبلاده لمواصلة الضغط على موسكو فى ظل تقدم القوات الأوكرانية العسكرى الأخير على الأرض، وحالة الذعر التى تجتاح القوات الروسية، على حد وصفه.

وقال زيلينسكى - " يتم التركيز الآن على السرعة التى تتحرك بها قواتنا، وسرعة استعادة الحياة الطبيعية فى المناطق المحررة".

وأضاف زيلينسكى أنه يبذل قصارى جهده لضمان تلبية احتياجات أوكرانيا على جميع المستويات الدفاعية والمالية والاقتصادية والدبلوماسية.