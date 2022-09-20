العالم اليوم - الجابر: التعاون الدولي في "التقييس" يعزز جودة صناعة الإمارات

انتم الان تتابعون خبر الجابر: التعاون الدولي في "التقييس" يعزز جودة صناعة الإمارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن انعقاد الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس 2022 في أبوظبي بتنظيم من وزارة الصناعة يتماشى مع جهود الوزارة للاستفادة من الخبرات العالمية واستعراض التجارب الناجحة التي حققتها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية للجودة، إضافة إلى بناء وتوثيق الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والدولية ذات الاختصاص.

وقال الدكتور سلطان الجابر في تصريحات له بهذه المناسبة، "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على توفير منظومة تشريعية وقانونية تدعم تطوير القدرات الوطنية في مجال المواصفات والتقييس الذي يعتبر ركيزة أساسية في مسيرة بناء قطاع صناعي وطني متميز وعالي التنافسية".

وأشار إلى أن البنية التحتية للجودة تعتبر عاملاً أساسياً لنجاح مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تشمل تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتوسيع آفاق نموها وتطورها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن التعاون الدولي في مجال التقييس يعزز جودة صناعاتنا الوطنية، بما يلتقي مع أهداف "اصنع في الإمارات" ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

يذكر أن التقييس هو إتباع أسلوب موحد وتطبيق قواعد ثابتة واتخاذ مرجع واحد عند مزاولة نشاط ما ولعل أصح التعاريف التي وضعت له، وأحدثها في الوقت نفسه، هو التعريف الذي وضعته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي "(International standard organization (Iso)‏"

وطبقا لهذا التعريف فإن التقييس هو "وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصالح جميع الأطراف المعنية وبتعاونها وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل أمثل مع الاعتبار الواجب لظروف الأداء ومتطلبات الأمان". وهو يرتكز علي النتائج الراسخة للعلم والتكنولوجيا والخبرة في سبيل تحديد التطور للحاضر والمستقبل ومسايرة التقدم.

ويمكن أن يوضح هذا التعريف الموجز الشامل بمزيد من التفصيل فنقول أن التقييس بمفهومه العلمي والتكنولوجي الحديث يعني ذلك النظام أو الأسلوب الذي يحقق وضع المواصفات القياسية التي تحدد الخصائص والأبعاد ومعايير الجودة وطرق التشغيل والأداء للسلع والمنتجات مع تبسيط و توحيد أنواعها وأجزائها على قدر الإمكان إقلالا للتعدد الذي لا داعي له وتيسيرا للتبادلية في إنتاج الجملة وقطع الغيار وخفضا للتكاليف، كما يشمل التقييس أيضا توحيد الطرق والأساليب التي تتبع عند الفحص والاختبار للتأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات المعتمدة وكذلك المصطلحات والتعاريف والرموز الفنية وأسس الرسم والتعبير و توحيد لغة التفاهم العلمي والفني في مجالات الصناعة و التجارة و العلوم.



.