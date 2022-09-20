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عمر شويل - جدة أقوى عروض اليوم الوطني للمطاعم 1444 .. تتنافس الكثير من الشركات والمحال التجارية والمكاتب والمطاعم وكذلك الفنادق في المملكة العربية السعودية في الخصومات والعروض وكذلك التخفيضات التي تقدمها للمواطنين في ذكرى اليوم الوطني السعودي وذلك من أجل الاحتفال مع المواطنين بهذه الذكرى المميزة لدى السعوديين والشعب السعودي بجانب جذب المواطنين إلى الشراء والإقبال على منتجاتها ومبيعاتها وغيرها وعلى هذا النظير يسعى الكثير من المواطنين في البحث عبر مواقع الإنترنت البحثية عن أشهر وأفضل العروض والخصومات وكذلك التخفيضات التي تقدم من قبل مطاعم وسلاسل تجارية ومتاجر ومحال وشركات أيضًا بهذه المناسبة ليشتروا ما يريدونه في موسم التخفيضات ونذكر في السطور التالية أفضل وأقوى العروض التي تقدمها المطاعم في المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة المهمة .

أقوى عروض اليوم الوطني للمطاعم 1444

ويقدم مطعم ماكدونالدز بفروعه في المملكة العربية السعودية العديد من العروض والتخفيضات على السندوتشات وكذلك الوجبات في الذكرى الـ 92 لليوم الوطني السعودي.

فيقدم لرواده وجبة الجراند التشكين بـ 22 ريال بعد التخفيض.

وكذلك يقدم ماك بالسعودية وجبة الساندويتش الخاصة ببرجر اللحم بالحجم الكبير بسعر 22 ريال.

بينما فيما يخص وجبة البرجر الشهيرة بالبيبسي والبطاطس بسعر 22 ريال.

أما مطعم البيك فيقدم وجبة الدجاج المسحب ذات الـ 10 قطع العادية بـ 16 ريال.

أما بالنسبة لوجبة السناك الخاصة بقطع الدجاج المسحب فبسعر 5 ريال.

وساندويتش فيليه الشهير للدجاج العادي بـ 6 ريال.

أما عروض شاورما البيك الشهية فبالصلصة الطحينة العادية بـ 5 ريال.

أما عن وجبة البطاطس المقلية الذهبية المقرمشة فتقدم مع الكاتشب بمذاق البيك بسعر 4 ريال.

بينما الخصم الخاص بساندويتش الدجاج مشوي وجبنة الشرائح بـ 6 ريال.

أما خصومات البيتزا والمعجنات بالدجاج بـ 15 ريال.

والخصم الأخير على بيتزا الميكس 15 ريال.

وبالنسبة لعروض مطعم الخفيف فيقدم البيتزا بعد الخصومات باللحم بـ 15 ريال.

أما المشروبات فعصير برتقال وتفاح بـ 5 ريال.

أما وجبة الكفته بالطحينة بعد الخصم 13 ريال.

أما عن الخصومات الخاصة بالحلوى والشوكولاتة بـ 8 ريال.

وكذلك بيتزا اللحم بسعر 15 ريال.

ويقدم مطعم الخفيفي في المملكة العربية السعودية البيتزا بالخضار بسعر 11 ريال سعودي وذلك بعد الخصم.