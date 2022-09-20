نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط تويوتا هيلوكس 2022 بلا دفعة أولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط تويوتا هيلوكس 2022 بلا دفعة أولى .. يبحث الكثير من المواطنين ورجال الأعمال والأسر أيضًا في المملكة العربية السعودية عن العروض التي تقدمها المعارض وكبرى الشركات وكذلك التوكيلات العالمية للماركات الكبرى للسيارات عن العروض والخصومات والخدمات والمميزات من أجل شراء السيارات ومن ضمن تلك الشركات هي شركة عبد اللطيف جميل للتمويلات التي تشارك في التخفيضات والتقسيط للسيارات من أجل جذب المواطنين للشراء دون حمل أعباء الكاش فالتقسيط بسعر الكاش مع هذه الشركة مع العديد من المميزات والخدمات التي تقدمها للفرد الذي يرغب في شراء السيارة بتقسيطها منها فتقدم عروض بالتقسيط على 5 سنوات والسعر الخاص بالسيارة معقول بدون زيادة في العقود بعروض جاهزة لكل سيارة أو أنواع ودعونا في السطور التالية نشرح لكم العروض التي وضعتها وقررتها الشركة للسيارة تويوتا هيلوكس موديل 2022 التي يقبل عليها الكثير من المواطنين.

تقسيط تويوتا هيلوكس 2022 بلا دفعة أولى

وتقدم شركة عبد اللطيف جميل للتمويل العروض الخاصة بالتقسيط على سيارات تويوتا .

بموديلات متنوعة وكذلك فئات مختلفة نذكرها إجمالًا ونذكر بعض العروض على فئات معينة .

Toyota Hilux 2022 GLX ، Toyota Hilux 2022 GLX 4X4 ، Toyota Hilux 2022.

GLX 4WD Limited .

Toyota Hilux 2022 GLX 2WD Manual Limited .

Toyota Hilux 2022 2WD 2.7 GLX EXECUTIVE and Toyota Hilux 2022 GL2 Limited.

وتتوافر لدى الشركة العروض على فئة glx الأولى من تويوتا هايلكس بموديل 2022 دون الحاجة.

لدفع دفعة أولى بجانب قسط بسيط هو 1500 ريال سعودي بشكل شهري وكذلك السيارة بها 4 سلندر.

ومحرك 2700 سي سي وبقوم دفع خلفية والترس يدوي بمكيف هواء .

أما السيارة هايلكس GLX 2022 ذات ميزة الدفع الثنائي بمحرك يدوي لن يكون هناك .

عقد مزود أما عن القسط 1869 ريال شهريًا تدفع لمدة 60 شهر.

والسيارة X-Dual Drive 2.7 Exclusive بدون دفعة مقدمة ، بعقد التقسيط الشهري 1882 ريال.

تدفع لـ 5 سنوات أيضًا وبها محرك 4 سلندر 2800 سي سي وكذلك بقوة 201 حصان.

بدفع رباعي للعجلات .

أما عن تويوتا هايلكس 2022 GL2 السيارة المتوفرة بفئة ليمتد فلست بحاجة إلى دفعة أولى .

من أجل التعاقد وشراء السيارة بل بعقد تقسيط شهري 1915 ريال لفترة 5 سنوات.

أو 60 شهر والسيارة بها مميزات عدة وأهمها المحرك ديزل 4 سلندر وكذلك بقوة 147 حصان .

والعلبة الخاصة بالتروس عادية وأربع ونظام الدفع الرباعي.