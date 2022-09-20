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عمر شويل - جدة قسائم مجانية من بنده تصل إلى 30 ألف ريال .. يقدم هايبر بنده الشهير في المملكة العربية السعودية وهو أحد أكبر المتاجر والسلاسل التجارية في المملكة بفروعه الكبرى والمختلفة في جميع أنحاء السعودية بوجود بعض القسائم الخاصة بالشراء والمجانية قد تصيل قيمتها إلى 30 ألف ريال سعودي بجانب العروض والخصومات الكبرى على الجوالات المحمولة والهواتف والأجهزة الكهربائية والتي من بينها كولين كولين بالـ 300 وات التي جاءت بسعر 50 ريال بدلًا من 80 ريال بخصم تجاوز 37 % والكبة ذات القوة 500 وات بسعر 100 ريال سبدلًا من 129 ريال بخصم 23 % تقريبًا .

قسائم مجانية من بنده تصل إلى 30 ألف ريال

وتضمن عروض هايبر بنده في الفترة الأخيرة خصم كبير على الهاتف ZTE Blade V30 .

الذي يأتي بحجم شاشة 6.67 إنش بجانب السعة الخاصة بالذاكرة 128 جيجابايت .

و أيضًا رامات 4 جيجابايت كل هذا بسعر 599 ريال بدلاً من 749 ريال ، خصم 20٪ .

بينما هاتف Honor X8 بالشاشة بحجم 6.7 إنش وكذلك ذاكرة 128 جيجابايت و .

رامات 6 جيجابايت بسعر 899 ريال بدلاً من 949 ريال بخصم 6٪..

أما عن هاتف ZTE Blade A31 Plus الذي شاشته مقياسها 6 إنش .

بالحجم الداخلي للذاكرة 64 جيجابايت و رامات 2 جيجابايت بسعر 299 ريالاً بدلاً من 349 ريال بخصم 14٪.

وكذلك جاء خصم هايبر بنده على هاتف Real Me 9 بحجم شاشة 6.47 إنش .

وكذلك سعة داخلية 128 جيجابايت وبرامات 6 جيجابايت بسعر 809 ريال بدلاً من 849 ريال ، بخصم 5٪ .

والهاتف الثاني Red Me 10 والشاشة بحجم 6.53 إنش والذي سعته 32 + 2 جيجابايت .

وهذا يأتي بسعر 429 ريال بدل من 459 ريال خصم 7٪ .

وسعة 64 + 3 جيجابايت سعره 495 ريال بدلاً من 509 ريال بالخصم 3٪ .

Xiaomi Redmi Note شاشة هاتف 10S بحجم 6.43 إنش و 128 جيجابايت .

و 6 جيجابايت رام بسعر 749 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 21٪.

وبالنسبة للتخفيضات والخصومات على الأجهزة تابلت اللوحية فقد جاء جهاز سيترونيك.

X10 بسعر 459 ريال بدلاً من 559 ريال ، خصم 18٪ بلونه الأسود .

بينما تابلت ألكاتيل بالغطاء أسود بميزة دعم الواي فاي بسعر 349 ريال بدلاً من 549 ريال .

وبخصم 37٪ .

بينما هاتف ZTE Blade بشاشته بالحجم 6.7 إنش والسعة 64 جيجابايت ورامات 2 جيجابايت.

بـ 369 ريالاً بدلاً من 429 ريالاً بخصم 14٪.