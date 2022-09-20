نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن حالة تمكن المرأة المتزوجه من التسجيل رئيسي في البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح برنامج حساب المواطن من خلال حساب خدمة المستفيدين بالبرنامج على صفحته الرسمية على تويتر عن الحالات التي يمكن فيها للمرأة المتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي في البرنامج، سنقوم بشرح التفاصيل اللازمه حول ذلك الموضوع فى السطور التاليه.

5 حالات يمكن فيها للمرأة التسجيل كمستفيد رئيسي في البرنامج

تم ذكر حساب خدمة المستفيد في رده على استفسار مواطن بخصوص الحالات التي يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل فيها كمستفيد رئيسي من الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن.

الزوجة المهجورة. الزوجة المتزوجة من غير سعودي. عائلة السجين. عائلة غير كفؤة. المرأة التي غاب زوجها.

اوضح البرنامج في رده إلى ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات كل حالة من الحالات السابقة، مؤكدا أنه إذا لم تكن المرأة في أي من الحالات السابقة، فيمكن إضافتها باعتبارها معالة مع رب الأسرة.

خطوات تلقي اعتراض على مبالغ استحقاق الدعم في حساب المواطن

أعلن حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن،عن بدء تلقي الاعتراضات المقدمة من المواطنين بخصوص مبالغ استحقاق الإعانة على القسط الثامن والخمسين لشهر سبتمبر 2022، ذلك باتباع الخطوات التالية: –

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك بحساب المواطن عن طريق إدخال اسمك وكلمة المرور. تم تسجيل الاعتراض وهذا هو سبب ذلك الاعتراض. أخيرًا، اضغط على حفظ.

كيفيه خطوات تقديم الاعتراض على نتائج أهلية البرنامج

يمكن للمواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن، الذين صدرت لهم نتيجة الأهلية على أنهم غير مؤهلين ، تقديم اعتراض على نتائج الأهلية وفقًا للتواريخ المحددة باتباع الخطوات التالية: –

لقد قمت بتسجيل الدخول إلى برنامج حساب المواطن. انقر فوق إدارة الحسابات وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي. انقر على تاريخ الاستحقاق، حيث ستظهر بالتفصيل حالة عدم الأهلية وأسباب رفض الطلب. اضغط على الأيقونة لرفع الاعتراض، ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة، ثم اضغط على إرسال.

دعم حساب المواطن

الغرض من حساب المواطن هو ضمان حصول الأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة العربية السعودية على مساعدات شهرية والاستفادة منها لذلك، تم الإعلان عن قبول جميع الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية في برنامج حساب المواطن ومع ذلك، يجب مراعاة جميع الشروط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا لتوفير الوصول إلى الدعم الشهري المنتظم لجميع المستفيدين المؤهلين.

تحديث معلومات حسابك من بوابة أبشر

تعتبر منصة أبشر من أهم المنصات الحكومية مع العديد من الخدمات الإلكترونية ويمكنك اتباع الخطوات أدناه لتحديث بيانات حسابك وفقًا للأتي:-