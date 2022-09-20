نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر أبشر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر أبشر 1444 ..يبحث الكتير من المواطنينن في المملكة العربية السعودية عن طريقة يتم تجديد بها الهوية الوطنية الشخصية بدون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الموظفين وقطع يوم شاق في الشمس من أجل عمل بعض الأوراق وقد أتاحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بعض الخدمات الإلكترونية إن لم تكن جميعها عبر موقع أبشر المنصة الرسمية الحكومية فيمكنك أن تقوم بتجديد تلك الهوية عبر اتباع بعض الخطوات وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للأحوال المدنية عبر الحساب الرسمي الخاص بها على موقع تويتر أن منصة أبشر تبسط الخطوات وتقدم خدمات الأحوال المدنية جميعها للتيسير على المواطنين وكذلك اختصار الوقت والحفاظ على جهد المواطن .

تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا

وبالنسبة للخطوات اللازمة والواجب اتباعها من أجل تجديد تلك الهوية الوطنية الخاصة بالفرد.

إلكترونيا عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي والإلكتروني لبوابة الخدمات الحكومية السعودية.

أبشر فم باتباع هذه الخطوات أولًا افتح البوابة الرسمية منصة أبشر واختر كلمة أبشر للأفراد.

وبعدها اضغط على كلمة خدماتي واختر منها الأحوال المدنية .

وبعدها ستظهر لك قائمة اختر منها تجديد الهوية الوطنية .

وبعدها قم بتصوير الهوية الوطنية المراد تجديدها وارفقها في طلب التجديد.

واكتب العنوان الذي ترغب استلام البطاقة بعد التجديد فيه وقم بدفع الرسوم ستصلك حتى باب منزلك.

أما بالنسبة لتحويل وتعديل المؤهل الدراسي المذكور في الهوية الوطنية فتتيح لك منصة أبشر الحكومية.

نفس الخدمة سواء أرغبت في تعديلها بجواز السفر أو في الهوية الوطنية .

وذلك عن طريق الدخول لنفس الموقع أبشر والضغط على كلمة تسجيل الدخول من خلال موقع أبشر.

واختر كلمة الخدمات وبعدها الأحوال المدنية واضغط على كلمة طلب جديد.

واختر خدمات السجل المدني ومنها خدمة تعديل المؤهل الدراسي.

أما بالنسبة للمؤهلات المقدمة من منصة أبشر من أجل التعديل والتغيير أو تحديد المؤهل الدراسي.

في بطاقة الأحوال المدنية أو تريد تغييره أو وضعه في جواز السفر فكل ما عليك فعله هو .

أن تختر من بين تلك المؤهلات الموجودة في الاختبارات الخاصة بالموقع .

وكذلك ارفاق الأوراق والمستندات الخاصة بهذا المؤهل كشهادة أو معادلة .

أو حتى إفادة من وزارة التربية والتعليم السعودية

تعليم ابتدائي تعليم متوسط تعليم ثانوي دبلوم بكالوريوس دبلوم عالي بعد البكالوريوس.

الماجستير الدكتوراه.