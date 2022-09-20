نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول جديد منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز 1444 حضور الطلاب/ المعلمين عبر madrasati.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز 1444، أصبح البحث يوميا عن رابط تسجيل حضور الطلاب/ المعلمين عبر madrasati.sa متزايد، خاصة بعد أن اعتمدت وزارة التعليم السعودية علي تلك المنصة كليا في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، والان باتت المنصة منبر ووجهة الطلاب والمعلمين في المملكة، خاصة أن منصة مدرستى هى نظام للتعليم عن بعد انشائتها وزارة التربية والتعليم السعودية فى ظل جائحة كورونا، وذلك لتسهيل التعليم على طلاب الروضة والمرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية، ولا سيما أن استمرار العلم وتقديم الواجبات وتسجيل الحضور عبر تلك المنصة يتطلب تسجيل دخول يومي عبر الرابط الرسمي لها، لذلك عليك متابعة هذا التقرير حتي تتعرف علي كل ماتبحث عنة حول مدرستي.
دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز 1444
من أجل تلقي دروسك اليومية والقيام بتسجيل حضور الطلاب عبر منصة مدرستي، عليك البدا في تسجل جديد علي حساب مدرستي ميكروسوفت تيمز، ومن ثم الاستمتاع بتلك الخدمات التي لا حصر لها من خلال تلك المنصة، والتي لا تتوقف علي الدور التعليمي فقط، بل يمكنكم المشاركة في مسابقات مدرستي تبرمج أو العديد من المسابقات والفعاليات التي تعلنها المنصة بشكل مستمر، خاصة أن تلك للمسابقات تعمل علي تعزيز دور الرقمنة وتطوير وتنمية الجانب التكنولوجي والمعرفي لدي الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية.
رابط منصة مدرستي تسجيل دخول
من أجل تتبع الدروس اليومية وحضور الحصص والشروحات المدرسية التي يقدمها نخبة متميزة من المعلمين في المملكة العربية السعودية، عليك تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز عبر جهازك الالكتروني المتصل بالانترنت، وتتبع تلك الخطوات من أجل القيام بذلك في لحظات معدودة
- الدخول الى الموقع الرسمى لرابط منصة مدرستى للعودة الى المدارس.
- اضغط تسجيل جديد.
- قم الان بعملية تسجيل البيانات الاساسية من خلال رقم الهوية الوطنية او رقم الجوال او رقم التحقق ثم الضغط على ايقونة تحقق.
- التحقق من ان جميع البيانات صحيحة لذلك يتم ارسال رسالة نصة الى الهاتف المحمول تحمل رمز التحقق المكون من 4 ارقام، ثم الضغط على تحقق.
- التحقق من الحساب ثم تسجيل اسم الدخول وكلمة المرور.
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