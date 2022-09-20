نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البيك في اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البيك في اليوم الوطني السعودي .. الكثير من المواطنين يبحثون عبر مواقع الإنترنت والمواقع البحثية في المملكة العربية السعودية عن العروض التي تقدمها المطاعم وكذلك الكافيهات والفنادق في الذكرى السنوية الـ 92 لليوم الوطني السعودي والتي يقبل عليها الكثير من المطاعم بخصومات غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة وخصم في أسعار الوجبات والساندوتشات وغيرها بجانب بعض العروض التي تقدم داخل المطاعم ومن تلك المطاعم التي تتنافس هي سلسلة مطاعم البيك المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تقدم العديد من العروض الخاصة بالتخفيضات على جميع الأصناف الخاصة بالوجبات .

عروض البيك في اليوم الوطني السعودي

والجدير بالذكر أن سلسلة مطاعم البيك السعودية هي من أشهر وأكبر وأقدم .

كذلك مطعم في المملكة العربية السعودية التي تقدم الوجبات لعملاءها .

فتأسست منذ أكثر من 50 عام في المملكة وانتشرت الكثير من الفروع الخاصة بها في جميع محافظات.

ومدن المملكة بجانب خروجها أيضًا وتأسيس فروع خارج المملكة وهذا يعكس الإقبال الكبير عليها .

ونقدم لكم في السطور التالية الوجبات الخاصة بالبيك والسندوتشات التي عليها خصم :

وجبة البيج بيك الشهيرة بسعر 10.5 ريال سعودي.

أما بالنسبة لوجبة البرجر فليله للدجاج بـ 5 ريال سعودية مع البطاطس في الوجبة 10ريال سعودي.

وبالنسبة لخصم على وجبة السناك للبيك وهي المكونة من قطع الدجاج مع الصلصة .

فسعرها 5 ريال سعودي.

أما بالنسبة لوجبة الدجاج العادية بـ 15 ريال سعودي.

والوجبة الأكثر طلبًا والتي تتكون من 6 قطع القيليه مع الخبز و 4 صلصة ثوم بـ 15.5 ريال سعودي.

بينما الوجبة الخاصة بالجمبري بالحجم الجامبو والمكونة من 8 قطع خبز مع البطاطس المحمرة.

و 3 علب صلصة الثوم الشهية جاءت بسعر 30 ريال سعودي،.

بينما الوجبة ذاتها بـ 10 قطع فسعرها 50.5 ريال سعودي.

بينما وجبة السمك الفيليه والتي تتكون من 6 قطع سمك .

وكذلك بطاطس وصلصلة الثوم فجاءت بسعر 15 ريال سعودي.

أما عن وجبة الدجاج المسحب التي تتكون من 10 قطع العادية فسعرها 16 ريال.

أما قطع السناك الخاصة بالدجاج المسحب فبسعر 5 ريال.

وساندويتش الفيليه للدجاج العادي بسعر 6 ريال.

و شاورما البيك اللذيذة بصلصة الطحينة العادية بـ 5 ريال.

والبطاطس المقلية الذهبية المقرمشة فتقدم مع الكاتشب بمذاق البيك بسعر 4 ريال.

بينما ساندويتش الدجاج المشوي والجبنة الشرائح بـ 6 ريال.