روسيا: الهجوم على سفارتنا فى كندا عمل إرهابى.. وإجراء عاجل

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن ستيبانوف قوله: "إن سفارة روسيا فى أوتاوا تعرضت لهجوم، نعتبره بمثابة هجوم إرهابى، ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو أضرار".

ووفقا لستيبانوف، تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الكندية للمطالبة بإجراء تحقيق شامل فى هذا الحادث، معبرًا عن أمله فى أن يتم اعتقال ومعاقبة المهاجم الذى قام بإلقاء زجاجة حارقة على أرض السفارة الروسية فى أوتاوا.

وأشار السفير الروسى إلى أنه كان هناك عدة محاولات سابقة تم خلالها إلقاء أجسام غريبة على أراضى السفارة، وتم توجيه نداءات متكررة إلى السلطات الكندية لتزويد مكاتب البعثة فى أوتاوا ومونتريال وتورنتو بالحراسة والتدابير اللازمة لتوفير الحماية الفورية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت السفيرة الكندية لدى موسكو أليسون لو كلير احتجاجا على الهجوم الذى وقع فجر يوم 12 سبتمبر، حينما قفز مجهول من الحديقة المجاورة للسفارة وقام بإشعال النار فى فتيل زجاجة مولوتوف وألقى بها باتجاه أراضى البعثة الدبلوماسية ولاذ بالفرار، ولم يشتعل السائل ولم تقع أى أضرار أو إصابات فى مكتب البعثة.