سفير أوكرانيا يشكر السلطات فى أذربيجان

جدة - نرمين السيد - أعرب سفير أوكرانيا لدى أذربيجان فلاديسلاف كانفسكى، اليوم الإثنين، عن امتنان بلاده لسلطات أذربيجان نظرًا للدعم الإنسانى المنتظم الذى تقدمه لـ كييف منذ اليوم الأول للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.





وقال كانفسكى، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تريند" فى أذربيجان: "إن أطنانًا من المنتجات الغذائية والأدوية والسلع الضرورية الأخرى تصل باستمرار إلى أوكرانيا مُقدمة من أذربيجان". يًشار إلى أنه فور إطلاق روسيا عمليتها الخاصة فى أوكرانيا، أمر رئيس أذربيجان إلهام علييف بإرسال مساعدات طبية عاجلة تحتوى على معدات طبية وأدوية إلى أوكرانيا، تحت إشراف وكالة التأمين الطبى الالزامى وهيئة إدارة الوحدات الطبية فى أذربيجان. يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

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