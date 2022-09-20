العالم اليوم - بريطانيا تثير التكهنات.. "تحرك عسكري" روسي من القرم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 08:20 صباحاً - أعلن الجيش البريطاني، الثلاثاء، أن أسطول البحر الأسود الروسي نقل بعض غواصاته من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى نوفوروسيسك في كراسنودور كرايب جنوب روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع في تحديث استخباري يومي على تويتر، أن عملية النقل ترجع على الأرجح إلى التغيير في مستوى التهديد الأمني المحلي في الآونة الأخيرة في مواجهة زيادة القدرة الهجومية بعيدة المدى لأوكرانيا. وأضافت الوزارة أنه "خلال الشهرين الماضيين تعرض مقر الأسطول وقاعدة الطيران البحري الرئيسية التابعة له لهجمات".

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