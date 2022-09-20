بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة عام.. السبب

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، وفقا لبيان عن البيت الأبيض، إن تصرفات مرتكبى الإرهاب أو يهددون بارتكابه أو يدعمونه تشكل تهديدا غير عادى للأمن القومى والسياسة الخارجية ولاقتصاد الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أنه كان قد تم إعلان حالة الطوارئ الوطنية فى 23 سبتمبر 2001 للتعامل مع تهديدات مثل هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001 فى نيويورك وبنسلفانيا ووزارة الدفاع "البنتاجون" والتهديدات المستمرة ضد الولايات المتحدة أو مواطنيها.

ونوه البيان بأنه فى 9 سبتمبر عام 2019 صدر قرار بتعزيز وتوحيد العقوبات الخاصة بمكافحة هذا التهديد المستمر من جانب الإرهاب الدولى واتخاذ خطوات إضافية للتعامل مع حالة الطوارئ الوطنية.