الأمم المتحدة: التعليم يمر بأزمة عميقة فى الدول الفقيرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الأمين العام، وفقا للموقع الرسمى لـ الأمم المتحدة، أن التعليم وبدلا من أن يكون عاملا تمكينيا عظيما، يصبح، وبصورة سريعة، حاجزا كبيرا، مشيرا إلى أن حوالى 70% من الأطفال فى سن الـ 10 فى البلدان الفقيرة لا يستطيعون قراءة نص بسيط.

ولفت إلى أن أنظمة التعليم غالبا ما ترسخ اللا مساواة بدلا من الحد منها، وتعيد إنتاجها عبر الأجيال، متابعا: "يتمتع الأغنياء بإمكانية الوصول إلى أفضل الموارد والمدارس والجامعات، مما يؤدى إلى حصولهم على أفضل الوظائف، بينما يواجه الفقراء - خاصة الفتيات - عقبات كبيرة فى اكتساب المؤهلات التى يمكن أن تغير حياتهم، فيما يواجه النازحون والطلاب ذوو الإعاقة أكبر العقبات على الإطلاق.

وأكد الأمين العام قبل كل شيء، على أهمية أن يدعم التعليم الجيد تنمية الفرد المتعلم طوال حياته أو حياتها. ويجب أن يساعد الناس على تعلم كيفية التعلم، مع التركيز على حل المشكلات والتعاون وتابع قائلا "يجب أن يتم توفير أسس التعلم، من القراءة والكتابة والرياضيات إلى المهارات العلمية والرقمية والاجتماعية والعاطفية. يجب أن يطور أيضا قدرة الطلاب على التكيف مع عالم العمل سريع التغير. يجب أن يكون فى متناول الجميع من المراحل الأولى وطوال حياتهم. ويجب أن يساعدنا على تعلم العيش والعمل معا، وفهم أنفسنا و مسؤولياتنا تجاه بعضنا البعض وتجاه كوكبنا".

وتابع: "إننا فى حاجة إلى تركيز جديد على المعلمين وعلى أدوارهم ومهاراتهم، مشيرا إلى أن معلمى اليوم يحتاجون إلى أن يكونوا ميسرين فى الفصل، يعززون التعلم بدلا من مجرد نقل الإجابات. كما نحتاج أيضا إلى معالجة النقص العالمى فى المعلمين، والنظر فى تعزيز جودتهم، من خلال رفع مكانتهم وضمان حصولهم على ظروف عمل لائقة وتدريب مستمر وفرص تعليمية، وتلقى رواتب مناسبة".