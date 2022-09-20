العالم اليوم - أبكى والدته بالمدرجات.. فيديو لأسوأ ظهور لاعب خلال مباراة

انتم الان تتابعون خبر أبكى والدته بالمدرجات.. فيديو لأسوأ ظهور لاعب خلال مباراة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 07:21 صباحاً - وصفت تقارير إعلامية مشاركة الياباني شويا ناكاجيما مع فريقه التركي أنطاليا سبور بـ"أسوأ ظهور لأول مرة على الإطلاق"، بعدما طرد من الملعب ولم يمر على مشاركته في المباراة سوى 9 ثوان فقط.

وحصل ناكاجيما القادم من بورتو لأنطاليا سبور، على البطاقة الحمراء بعد مرور 9 ثوان فقط على مشاركته الأولى مع الفريق التركي أمام نادي أضنة دمير سبور.

وجاء قرار حكم المباراة بطرد ناكاجيما (28 عاما) بعد التدقيق مع حكم "الفار"، مستبدلا البطاقة الصفراء التي كان قد رفعها أولا بأخرى حمراء.

وحسبما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، فقد سلط مخرج المباراة الكاميرا على عائلته التي بدت في حالة صدمة من خروج ناكاجيما المبكر، بينما ظهرت والدته وهي تبكي.

وانتهى اللقاء بين الفريقين بفوز أضنة دمير سبور على فريق ناكاجيما بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحتل أنطاليا سبور المرتبة 13 في ترتيب الدوري التركي بعد 7 مباريات فاز خلالها مرتين وخسر 5 لقاءات.