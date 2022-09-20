الجزائر تقترب من «صفر إصابات» بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت الجزائر، الاثنين، أدنى حصيلة يومية، منذ أشهر، لأرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد 19"؛ وذلك لليوم الثانى على التوالى، بواقع ثلاث إصابات جديدة، مع عدم تسجيل أى حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات بـ كورونا وصل إلى 270 ألفا و606 حالات، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و253 شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة. وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى. كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية، مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.

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