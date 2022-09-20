العالم اليوم - تأجيل الاستماع للغنوشي والتحفظ على العريض بقضية تسفير الشباب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 05:18 صباحاً - أعلن المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، تأجيل استماع النيابة العامة في تونس إلى رئيس حركة النهضة الإخوانية بقضية تتعلق بالإرهاب، إلى منتصف نهار الثلاثاء.

وقال الجماعي في منشور على "فيسبوك" بساعة متأخرة من ليل الإثنين: "تأجل سماع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إلى يوم الثلاثاء منتصف النهار"، وذلك بعد الانتهاء من الاستماع إلى علي العريض نائب الغنوشي في الحركة بالقضية ذاتها، التي تعرف إعلاميا باسم "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر".

ومن جهة أخرى، قال المحامي سمير ديلو إن النيابة قررت التحفظ على العريض، على أن يمثل أمام قاضي التحقيق، الأربعاء.

خلفيات القضية

• يمثل الغنوشي رئيس البرلمان المنحل والعريض رئيس الحكومة السابق، للتحقيق في تهم تتعلق بتسفير شباب من تونس إلى سوريا والعراق على مدار العقد الماضي.

• قدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في البلدين بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم.

• الأسبوع الماضي، أصدر القضاء التونسي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

• السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

• استُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، بينما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو الماضي قرارا بمنعه من السفر في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.