جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية -بحسب بيان أذاعته الفضائية اليمنية - أن الحوثيين شنوا ثلاث هجمات باتجاه مواقع عسكرية شمال غرب مأرب. وأكد البيان أن قوات الجيش تمكنت من إحباط الهجمات الحوثية، وأجبرت مسلحى الحوثى على الفرار. ورصدت قوات الجيش اليمنى ارتكاب ميليشيا الحوثى 127 خرقاً للهدنة الأممية، أمس الأحد، فى جبهات الحديدة وتعز ولحج والضالع وأبين وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميليشيا الحوثى تشن هجومًا على قوات الجيش اليمنى فى مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.