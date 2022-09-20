الجزائر تعرب عن تضامنها مع النيجر

جدة - نرمين السيد - وتقدمت الجزائر، فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الإثنين، بتعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، إزاء هذه الظروف الأليمة.

وبحسب البيان، أكدت الجزائر مساندتها ودعمها للجهود المبذولة بغية الاستجابة للتحديات التى تفرضها هذه الكارثة.