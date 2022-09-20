وزراء خارجية العراق والأردن وفرنسا يبحثون عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة الخارجية العراقية أن "الوزراء الثلاثة بحثوا عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة فى نسخته الثانية المزمع عقده فى العاصمة الأردنية عمان".
كما ناقش الاجتماع الثلاثى المشترك -الذى عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 77 المنعقدة فى نيويورك- التحضيرات المتعلقة بجدول أعمال وأهداف المؤتمر التى تهدف لإدامة الحوار بين الدول المعنية ولخلق حالة التعاون والاستقرار فى المنطقة وبناء المشتركات الاقتصادية، وحماية العراق من التهديدات الخارجية.
وأوضحت الخارجية العراقية أنه فى ختام الاجتماع، اقترح وزير الخارجية فؤاد حسين على نظيريه الأردنى والفرنسية أن تكون سكرتارية المؤتمر مشتركة وبإدارة عراقية، ضمن دورتها القادمة.
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