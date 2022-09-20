نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن لعبة gta 6 بعد التسريبات الأخيرة.. شخصيات Grand Theft Auto VI الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذه الأيام انتشرت معلومات كثيرة عن تسريبات لعبة gta 6 وقد تم التأكد من صحة المعلومات المسربة، وذلك من خلال مصدر موثوق فيه، وهي شركة روكستار، وكان هذا الكلام صادر عن تصريحات الصحفي جيسون شراير، وسنعرض لكم الآن مجموعة من بعض الأخبار والمعلومات المسربة التابعة للعبة Gta 6 والتي نعرضها لكم في هذا المقال. معلومات عن أحداث اللعبة تتكون أحداث اللعبة في صدور النسخة الافتراضية من مدينة ميامي الأمريكي.

تتعلق بعض اللافتات المعروفة و الإرشادات في هذه اللعبة إلى ،Vice City Metro مما يشير إلى إعدادات اللعبة بشكل كبير جداً،

بالإضافة إلي إكتشاف بعض الشواطئ والنخيل والأشجار والغابات وربما يكون هناك بعض المدن الأخرى القابلة للظهور و للاكتشاف .

لم نقم بزيارة مدينة vice city منذ عام 2006 لذلك سيكون من المدهش والرائع الرجوع إلى أحد أكثر مواقع GTA المعروفة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص حتى نكتشف المدينة مرة أخرى .

ويظهر لنا أن اللعبة ستعطي لنا الفرصة لمعرفة ما حدث في هذه المدينة خلال الثمانينات وحتى الآن، وما سيدور في أحداث اللعبة في العصر الحديث. بعض الشخصيات المسربة في لعبة Gta 6 يوجه أحد الشخصيات الذي لا يلعب هذه اللعبة في بعض مقاطع الفيديو المسربة إلى موت Jay Norris، وهو المدير التنفيذي لشركة Lifeinvader، وهذا يعني أن gta 6 يعرف تحديثها بعد أحداث gta

ومن الطبيعي أن rockstar لا تريد الإقلاع عن الكثير من بعض وسائل الترفيه الجديدة التي تعطي الزيادة في فترة زمنية أكثر حداثة مثل الهواتف الخاصة والإنترنت وغير ذلك من هذه الوسائل.

تعرض بعض المقاطع المتعددة من العروض المسربة أن اللاعب يتحكم بطريقة مستقلة في شخصية أنثي تم التعرف عليها على أنها تسمي لوسيا وأيضاً التقمص في شخصية ذكورية يسمي جيسون.

وفي جولة ما، ننظر إلى الشخصيتين يشتغلان معاً لسرقة العشاء، و أن اللاعب يتحكم في شخصية لوسيا أثناء هذا التسلسل.

وتوضح التسريبات أن الشخصيات شبيهة إلى الثنائية المعروفة bonnie and clyde، ولكن لم يتم معرفة وجود أي علاقة حب و رومانسية بينهما حتى هذه اللحظة.

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