نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والاكوادور المباراة الودية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكل عشاق الساحرة المستديرة ومنتظري مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، سيبدأ المنتخب السعودي المرحلة الرئيسية من التدريبات الخاصة بكأس العالم 2022 عندما يلعب مباراتين وديتين خلال فترة الراحة الدولية في سبتمبر2022، وتضم المجموعة الثالثة ضمن فعاليات مونديال 2022 قطر الأخضر والأرجنتين والمكسيك وبولندا، واليوم نوفر لكم واحدة من أفضل المباريات المرتقبة وهي مباراة السعودية والاكوادور القادمة المباراة الودية قبل بدء مونديال قطر.

مباراة السعودية والاكوادور الودية

قبل نهائيات كأس العالم 2022 ، يعتزم المنتخب السعودي زيارة أمريكا الجنوبية والشمالية لمعرفة المزيد عن أساليب اللعب الخاصة بكل منهم، وسيكون التوقف الدولي في سبتمبر 2022 آخر محطة في الاستعدادات، بينما الأخضر عند عودته إلى معسكر جديد في النصف الثاني من أكتوبر 2022 ، سيخوض المنتخب السعودي أربع مباريات ودية قبل كأس العالم.

موعد مباراة السعودية والاكوادور القادمة

أما عن موعد مباراة السعودية القادمة فسوف يخوض المنتخب السعودي مباراتين في التوقف الدولي من أجل الاستعدادات الهامة من أجل الخوض منافسات بطولة كأس العالم، وسوف تُقام المباراة يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 في المواعيد التالية :-

موعد مباراة السعودية والاكوادور في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة

موعد مباراة السعودية والاكوادور في تمام الساعة 21:00 بتوقيت المملكة

القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي الودية قبل كأس العالم 2022

أما عن القنوات التي سوف تقوم بعرض اللقاء الناري بين الأخضر والاكوادور استعدادًا لكأس العالم 2022 سوف يكون على مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، والتي لها حقوق ملكية بث مباشر مباريات المنتخب السعودي وكذلك مباريات دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا، والمنتخب السعودي الرسمي والودي ضمن فعاليات كأس العالم، أما مباراة يوم الجمعة القادمة سوف يتم إذاعتها على القناة السابعة SSC7.

أخر أخبار المنتخب السعودي

في إطار المرحلة الثانية من الاستعدادات لكأس العالم FIFA قطر 2022 ، التي تنطلق في نوفمبر المقبل بدأ المنتخب الوطني السعودي بالفعل حضور التدريبات في معسكره الذي يقع حاليًا في مدينة أليكانتي الإسبانية، ويلعب المنتخب الوطني مباراتين وديتين خلال المرحلة الثانية، الأولى ضد الإكوادور في 23 سبتمبر والثانية منتخب أميركا في 27 سبتمبر هذا وبالإضافة إلى أن المباراتان سوف يكونوا على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.