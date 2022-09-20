نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السابعة نابولي وأتالانتا يتقاسمان الصدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنتهت أول أمس الأحد، لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لموسم 2022/2023، بانتصار نابولي على ميلان بنتيجة 2-1. وتلك الجولة شهدت سقوط كبار السيري آ، حيث سقط إنتر ميلان أمام أودينيزي بنتيجة 3-1، في أكبر مفاجآت الجولة السابعة. وواصل يوفنتوس نتائجه المخيبة للآمال هذا الموسم، حيث سقط أمام مونزا بهدف نظيف، كما خسر روما من أتالانتا بهدف نظيف في مباراة شهدت طرد المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني للذئاب.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السابعة

وواصل يوفنتوس نتائجه المخيبة للآمال هذا الموسم، حيث سقط أمام مونزا بهدف نظيف، كما خسر روما من أتالانتا بهدف نظيف في مباراة شهدت طرد المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني للذئاب، وفي تلك الجولة عاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات من جديد بأربعة أهداف نظيفة في كريمونيسي، بينما فيورنتينا تخطى عقبة هيلاس فيرونا بنتيجة 2-0.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السابعة

نابولي، 17 نقطة.

أتالانتا، 17 نقطة.

أودينيزي، 16 نقطة.

لاتسيو، 14 نقطة.

ميلان، 14 نقطة.

روما، 13 نقطة.

إنتر ميلان، 12 نقطة.

يوفنتوس، 10 نقاط.

تورينو، 10 نقاط.

فيورنتينا، 9 نقاط.

ساسولو، 9 نقاط.

سبيزيا، 8 نقاط.

ساليرنتيانا، 7 نقاط.

إيمبولي، 7 نقاط.

ليتشي، 6 نقاط.

بولونيا،6 نقاط.

فيرونا، 5 نقاط.

مونزا، 4 نقاط.

كريمونيسي، نقطتان.

مونزا، نقطتان.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 نابولي 7 5 2 0 31 5:15 10 17 2 أتالانتا 7 5 2 0 31 3:11 8 17 3 أودينيزي 7 5 1 1 31 7:15 8 16 4 لاتسيو 7 4 2 1 31 5:13 8 14 5 ميلان 7 4 2 1 31 8:13 5 14 6 روما 7 4 1 2 31 7:8 1 13 7 إنتر ميلان 7 4 0 3 31 11:13 2 12 8 يوفنتوس 7 2 4 1 31 5:9 4 10 9 تورينو 7 3 1 3 31 7:6 -1 10 10 فيورنتينا 7 2 3 2 31 6:7 1 9 11 ساسولو 7 2 3 2 31 8:5 -3 9 12 سبيزيا 7 2 2 3 31 11:7 -4 8 13 ساليرنيتانا 7 1 4 2 31 8:10 2 7 14 إمبولي 7 1 4 2 31 7:6 -1 7 15 ليتشي 7 1 3 3 31 8:6 -2 6 16 بولونيا 7 1 3 3 31 10:7 -3 6 17 هيلاس فيرونا 7 1 2 4 31 13:6 -7 5 18 مونزا 7 1 1 5 31 14:4 -10 4 19 كريمونيسي 7 0 2 5 31 14:5 -9 2 20 سامبدوريا 7 0 2 5 31 13:4 -9 2

موعد انطلاق الدوري الإيطالي 2022-23

انطلق الدوري الإيطالي يوم 13 أغسطس/ آب 2022، وكان في السنوات السابقة يبدأ في الأسبوع الثاني من نفس الشهر، باستثناء موسم 2020-21، الذي انطلق متأخرًا بسبب فيروس كورونا.

موعد نهاية الدوري الإيطالي

أما عن موعد انتهاء الدوري الإيطالي في نسخته القادمة 2022-23، فسيكون في 4 يونيو 2023، وهو موعد متأخر لانتهاء الكالتشيو؛ امتدادًا لتأثيرات موعد كأس العالم 2022. ثمحقق ميلان لقب الدوري الإيطالي 2022 بفارق نقطتين عن جاره إنتر، فيما استطاع كل من نابولي ويوفنتوس احتلال المركزين الثالث والرابع على التوالي، ليحجزا مكانيهما في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2022-23. وشهدت الجولة الأولى، تغلب ميلان على أودينيزي بنتيجة (4-2)، فيما انتزع إنتر ميلان فوزًا قاتلاً من أمام مضيفه ليتشي، بهدفين مقابل هدف.

الأنجازات التي حققها نابولي

وحقق نابولي فوزًا ساحقًا على هيلاس فيرونا بنتيجة (5-2)، واستهل روما مشواره بالفوز على مضيفه ساليرنيتانا بنتيجة (1-0).وذكرت شبكة “أوبتا” المختصة بإحصائيات كرة القدم، أن الجولة الأولى، لم تشهد نهاية أي مباراة بالتعادل، حيث تحقق الفوز في كل اللقاءات، وأضافت أن هذه الظاهرة تحققت 3 مرات من قبل بالكالتشيو في مواسم (1933-1934)، (1934-1935) و(1971-1972)، أي أن آخر مرة حدث فيها ذلك كانت قبل 50 عامًا. ويتصدر نابولي جدول ترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بقية منافسيه يوفنتوس، ميلان، أتلانتا، فيورنتينا، تورينو، لاتسيو، إنتر ميلان، سبيزيا وروما.