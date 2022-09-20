نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد كأس العالم في قطر 2022 جدول مباريات كأس العالم ومواعيد مباريات السعودية في المونديال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد كأس العالم في قطر 2022 وكذلك جدول مباريات المونديال في قطر ومواعيد مباريات السعودية في كأس العالم في ظل اهتمام عربي بكأس العالم في قطر، كان الإتحاد الدولي لكرة القدم قد قام بتقديم افتتاح كأس العالم لمدة يوم واحد.

موعد كأس العالم قطر 2022

من المنتظر أن يبدأ كأس العالم في قطر 2022 يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر كما كان مقررا في السابق.

يذكر أن اجتماع الإتحاد الدولي لكرة القدم قرر أن تكون مباراة قطر والإكوادور في السابعة مساء الأحد 20 نوفمبر، خاصة وأن هذا اليوم سيشهد مباراة واحدة، وقرر كذلك الإتحاد الدولي لكرة القدم تقديم موعد حفل وومباراة الافتتاح على أن تبدأ مباراة السنغال وهولندا في ستاد الثمامة يوم 21 نوفمبر إلى السابعة مساء بدلا من الواحدة ظهرا.

جدول مباريات كأس العالم قطر 2022

موعد مباراة قطر والإكوادور 20/11 في تمام السابعة مساء.

موعد مباراة إنجلترا وإيران 21/11 في تمام الرابعة مساء.

موعد مباراة السنغال وهولندا 21/11 في تمام السابعة مساء.

موعد مباراة الولايات المتحدة وويلز 21/11 في تمام العاشرة مساء.

موعد مباراة الأرجنتين والسعودية 22/11 في تمام الواحدة ظهرا.

موعد مباراة الدانمارك وتونس 22/11 في تمام الرابعة مساء.

موعد مباراة المكسيك وبولندا 22/11 في تمام السابعة مساء.

موعد مباراة فرنسا وأستراليا 22/11 في تمام العاشرة مساء.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا 23/11 في الواحدة ظهرا.

موعد مباراة ألمانيا واليابان 23/11 في الرابعة مساء.

موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا 23/11 في تمام السابعة مساء.

موعد مباراة بلجيكا وكندا 23/11 في تمام العاشرة مساء.

موعد مباراة سويسرا والكاميرون 24/11 في تمام الواحدة ظهرا.

موعد مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية 24/11 في تمام الرابعة مساء.

موعد مباراة البرتغال وغانا 24/11 في تمام السابعة مساء.

موعد مباراة البرازيل وصربيا 24/11 في تمام العاشرة مساء.

موعد مباراة ويلز وإيران 25/11 في تمام الواحدة ظهرا.

موعد مباراة قطر والسنغال 25/11 في تمام الرابعة مساء.

موعد مباراة هولندا والإكوادور 25/11 في تمام السابعة مساء.

موعد مباراة انجلترا والولايات المتحدة 25/11 في تمام العاشرة مساء.

موعد مباراة تونس وأستراليا 26/11 في تمام الواحدة ظهرا.

موعد مباراة بولندا والسعودية 26/11 في تمام الرابعة عصرا.

موعد مباراة فرنسا والدانمارك 26/11 في تمام السابعة مساء.

موعد مباراة الأرجنتين والمكسيك 26/11 في تمام العاشرة مساء.

موعد مباراة اليابان وكوستاريكا في 27/11 في تمام الواحدة ظهرا.

موعد مباراة بلجيكا والمغرب 27/11 في تمام الرابعة مساء.



موعد نهائي كأس العالم قطر 2022

من المرتقب أن يجرى نهائي كأس العالم قطر 2022 يوم الثامن عشر من ديسمبر في تمام السادسة مساء، وتسعى كلا من البرازيل وفرنسا إلى الوصول إلى نهائي كأس العالم قطر 2022.