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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إنشاء حساب فانتازي 2022 واختيار افضل تشكيلة لضمان الفوز في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة فانتازي الذي تنظمها قناه BIN sport، هي واحدة من الألعاب التي لقيت شهرة مؤخرا حيث وصل عدد تنزيل اللعبة إلى 10 مليون علي جوجل بلاي، حيث انه هو وهو الرفيق النهائي للدوري الأكثر مشاهدة في العالم. حيث قام اخر تحديث للعبة يوم 17 من شهر 8 وهذا يدل علي أن مبرمجين اللعبة يعملون دائما علي تطوير والتحديث المستمر، لذا تابع المقال لكي تتعرف اكثر عن اللعبة.
التسجيل في فانتازي الدوري الإنجليزي
لكي تحصل علي اللعبة لديك طرق سهلة للغاية، وهي ان تقوم بفتح متجر الالعاب الخاص بهاتفك، ومن ثم تقوم بتنزيل اللعبة وتنتظر قليلا لكي تتم عملية التثبيت، ثم بعدها تقوم بفتحها وتقوم بتسجيل الدخول لكي تتمكن من لعب اللعبة، تتعدد طرق التسجيل فيمكنك التسجيل من خلال الفيس بوك، او من خلال جوجل لو تويتر او ابل ايدي.
طريقة لعب فانتازي
استخدام التحويلات الخاصة بك، ثم إذا لم يتأثر فريقك ليس محظوظ كثيرا (أو بقدرة نفسية خارقة) بالتأجيلات، فقد تكون في وضع يمكنك فيه قضاء وقت قوي باستخدام عمليات النقل الخاصة بك فقط. ليس لديك أي شرط لبيع لاعبيك الذين يفرغون، ما عليك سوى نقلهم إلى مقاعد البدلاء والسماح لهم بالعودة الأسبوع المقبل. هذه بالنسبة لي هي الإستراتيجية المثالية التي توفر للاعبين الأساسيين الذين يتمتعون بفرصة جيدة لإعادة النقاط.
- مع انتقالاتك، سأبتعد عن الركلات قصيرة المدى وأبحث عن الحركات المستدامة التي ستفيدك جيدًا في المباريات القليلة القادمة.
- أحد الفرق التي يجب استهدافها هو نيوكاسل، الذي تضم مبارياته (بورنموث وفولهام وبرينتفورد ومانشستر يونايتد وإيفرتون) – مما جعل أمثال نيك بوب وكيران تريبيير وألكسندر إيزاك شراءًا رائعًا لهذا الأسبوع.
مميزات لعبة Fantasy Premier League
- إدارة كاملة لفريق Fantasy Premier League الخاص بك
- Matchday Live للتدوين المباشر والتحديثات على كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز
- المباريات والنتائج والجداول للمسابقات بما في ذلك PL2 و U18 ودوري الأبطال
- فيديو يسلط الضوء على بعض أفضل اللاعبين في العالم
- أخبار وميزات الدوري الإنجليزي الممتاز من ناديك المفضل
- إحصاءات مفصلة توفر نظرة ثاقبة على الأداء الرئيسي في كل منصب
- ملفات تعريف متعمقة لجميع اللاعبين الذين لعبوا مع أحد أندية الدوري الإنجليزي
- لمحات عن كل نادي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الممتد لـ27 عامًا
PL متاح مجانًا للمدة التي تريدها، مع تحديثات منتظمة طوال كل موسم. تتوفر أيضًا إشعارات الدفع للتحكم في المعلومات التي ترغب في أن يتم تنبيهك إليها.
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