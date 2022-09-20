نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إنشاء حساب فانتازي 2022 واختيار افضل تشكيلة لضمان الفوز في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فانتازي الذي تنظمها قناه BIN sport، هي واحدة من الألعاب التي لقيت شهرة مؤخرا حيث وصل عدد تنزيل اللعبة إلى 10 مليون علي جوجل بلاي، حيث انه هو وهو الرفيق النهائي للدوري الأكثر مشاهدة في العالم. حيث قام اخر تحديث للعبة يوم 17 من شهر 8 وهذا يدل علي أن مبرمجين اللعبة يعملون دائما علي تطوير والتحديث المستمر، لذا تابع المقال لكي تتعرف اكثر عن اللعبة.

التسجيل في فانتازي الدوري الإنجليزي

لكي تحصل علي اللعبة لديك طرق سهلة للغاية، وهي ان تقوم بفتح متجر الالعاب الخاص بهاتفك، ومن ثم تقوم بتنزيل اللعبة وتنتظر قليلا لكي تتم عملية التثبيت، ثم بعدها تقوم بفتحها وتقوم بتسجيل الدخول لكي تتمكن من لعب اللعبة، تتعدد طرق التسجيل فيمكنك التسجيل من خلال الفيس بوك، او من خلال جوجل لو تويتر او ابل ايدي.

طريقة لعب فانتازي

استخدام التحويلات الخاصة بك، ثم إذا لم يتأثر فريقك ليس محظوظ كثيرا (أو بقدرة نفسية خارقة) بالتأجيلات، فقد تكون في وضع يمكنك فيه قضاء وقت قوي باستخدام عمليات النقل الخاصة بك فقط. ليس لديك أي شرط لبيع لاعبيك الذين يفرغون، ما عليك سوى نقلهم إلى مقاعد البدلاء والسماح لهم بالعودة الأسبوع المقبل. هذه بالنسبة لي هي الإستراتيجية المثالية التي توفر للاعبين الأساسيين الذين يتمتعون بفرصة جيدة لإعادة النقاط.

مع انتقالاتك، سأبتعد عن الركلات قصيرة المدى وأبحث عن الحركات المستدامة التي ستفيدك جيدًا في المباريات القليلة القادمة.

أحد الفرق التي يجب استهدافها هو نيوكاسل، الذي تضم مبارياته (بورنموث وفولهام وبرينتفورد ومانشستر يونايتد وإيفرتون) – مما جعل أمثال نيك بوب وكيران تريبيير وألكسندر إيزاك شراءًا رائعًا لهذا الأسبوع.

مميزات لعبة Fantasy Premier League

إدارة كاملة لفريق Fantasy Premier League الخاص بك

Matchday Live للتدوين المباشر والتحديثات على كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز

المباريات والنتائج والجداول للمسابقات بما في ذلك PL2 و U18 ودوري الأبطال

فيديو يسلط الضوء على بعض أفضل اللاعبين في العالم

أخبار وميزات الدوري الإنجليزي الممتاز من ناديك المفضل

إحصاءات مفصلة توفر نظرة ثاقبة على الأداء الرئيسي في كل منصب

ملفات تعريف متعمقة لجميع اللاعبين الذين لعبوا مع أحد أندية الدوري الإنجليزي

لمحات عن كل نادي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الممتد لـ27 عامًا

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