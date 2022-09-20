نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن..برقم الامتحاني عبر epedu.gov.iq رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022، تعد مرحلة السادس الإعدادي من أهم المراحل في التعليم العراقي، حيث أن يوجد العديد من الطلاب ينتظرون موعد ظهور النتائج والتي أعلنت بالفعل في الأيام الماضية ويتم الآن إعلان نتائج الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي للدور الأول قبل بدء امتحانات الدور الثاني، وذلك لكي يقوموا بمعرفة المواد التي تم الاجتياز بها، حيث أن قد تظهر النتائج بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح جميع طلبات الاعتراضات من قبل الطلاب على بعض المواد التي يظن لكثير من الطلاب أن بها أخطاء في أثناء عملية التصحيح، حيث أن قد يتم الاستعلام عن هذه النتائج من خلال زيارة موقع نتائجنا الإلكتروني الذي يكون مخصص لوزارة التربية والتعليم بالعراق.
رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022
قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالإعلان عن أن قد يسعى جميع المعلمين لكي يقوموا بالانتهاء من عمليات مراجعة طلبات الاعتراضات التي قاموا الصف السادس الإعدادي للدور الأول بأداء الاختبارات التالية في مواد اللغة العربية وأيضاً التراكمية و الكردية والإنجليزية والمواد الأدبية والتطبيقية والمواد الأحيائية ،حيث أن قد كانت جميع الاختبارات موحدة لجميع محافظات دولة العراق، وأيضاً قد تم الانتهاء من الاختبارات في وقت موحد،ومن الممكن أن يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتائجنا أو من خلال ناجح الإلكتروني وهذان الموقعين يكونوا بديل لموقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.
نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي 2022 الدور الأول
حيث أن في هذا العام قد تكون نسبة النجاح تكون أعلى من الأعوام الماضية، وحتى الآن قد يتم الانتهاء من تصحيح اغلب الاعتراضات التي قدمها الطلاب في المحافظات العراقية المختلفة، لكي يتم ظهور النتائج الباقي في الساعات القادمة قبل عقد امتحانات الدور الثاني والتي سوف تبدأ غدا الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022، ومن خلال الخطوات التالية سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن نتيجة العلمي والأدبي رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022
- يجب أن يتم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.
- وبعدها سوف يظهر لك عدة اختيارات سوف يتم اختيار نتائج اعتراضات الصف السادس
- وبعدها سوف يتم ظهور لك أماكن لكي يتم إدخال المعلومات التي تخص الطالب، وبعدها نقوم بالضغط على زر إظهار النتيجة.
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