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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تسجيل الدخول على منصة مدرستي 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة لينك تسجيل الدخول على منصة مدرستي 1444، مع بداية العام الدراسي الجديد ومع استمرارية تطبيق نظام التعليم عن بُعد، تزداد عملية البحث على رابط الدخول على منصة مدرستي التعليمية، وهذا من أجل متابعة الشروحات المنهجية لجميع الصفوف الدراسية، ولقد نَهجت وزارة التربية والتعليم السعودية في الفترة اﻷخيرة إلي تطبيق نظام الرقمنة في كافة الخدمات التعليمية ، وذلك من أجل مواكبة النهضة التطورية التي يشهدها العالم كله من النهوض بالمنظومة التعليمية.
منصة مدرستي التعليمية
لعبت منصة مدرستي البيئة الافتراضية للمدرسة الحقيقية، حيثُ أنها كانت حلقة وصل بين طلاب جميع المراحل التعليمية ومعلمينهم، كما تنوعت طرق الدخول علي منصة مدرستي، فيمكن الدخول من خلال حساب مايكروسوفت او من خلال تطبيق توكلنا الذي أنشأتهما الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الأصطناعي، ولقد صُنفت منصة مدرستي من قِبل منظمة اتحاد التعليم اﻹلكتروني OLC إنها تعد من ضمن أفضل سبع منصات تعليمية علي مستوى العالم.
خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية 1444
- تسجيل الدخول علي الرابط اﻹلكتروني التابع للمنصة مدرستي
- النقر على رابط إنشاء حساب جديد
- تسجيل رقم الجوال التابع للمستخدم
- تسجيل الكود المُرسل عبر رسالة نصية قصير SMS
- ثم اختيار كلمة السر
- التجول داخل صفحات المنصة واختيار الخدمة التعليمية.
تسجيل الدخول لمنصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا
- الدخول عاى رابط تطبيق توكلنا
- النقر على رابط تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب
- إدخال رقم الهوية أو رقم الجوال التابع للمستخدم
- تعبئة كلمة المرور ثم العلامة علي مربع أنا لست برنامج روبرت
- ثم النقر على رابط بيانات منصة مدرستي
- ثم القيام بنسخ اسم المستخدم البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم،ثم النقر علي كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، ثم القيام يإعادة تسجيل كلمة المرور في الحقل الخاص بذلك
- ثم الانتقال إلي الوجهة الخاصة بتسجيل الدخول من المايكروسوفت
- ثم لصق البريد الذي تم نسخه من قبل ثم النقر على كلمة التالي ،لتأتي كلمة المرور يتم تعبئتها ثم نقر تسجيل الدخول
- ومنها يتم إدخال كلمة مرور جديدة
- ثم يتم إختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني
- ثم يأتي الإختيار بين اﻹبقاء على تسجيل الدخول أم الخروج ومن هنا تمت عملية التسجيل بنجاح.
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