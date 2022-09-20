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عمر شويل - جدة لينك تسجيل الدخول على منصة مدرستي 1444، مع بداية العام الدراسي الجديد ومع استمرارية تطبيق نظام التعليم عن بُعد، تزداد عملية البحث على رابط الدخول على منصة مدرستي التعليمية، وهذا من أجل متابعة الشروحات المنهجية لجميع الصفوف الدراسية، ولقد نَهجت وزارة التربية والتعليم السعودية في الفترة اﻷخيرة إلي تطبيق نظام الرقمنة في كافة الخدمات التعليمية ، وذلك من أجل مواكبة النهضة التطورية التي يشهدها العالم كله من النهوض بالمنظومة التعليمية.

منصة مدرستي التعليمية

لعبت منصة مدرستي البيئة الافتراضية للمدرسة الحقيقية، حيثُ أنها كانت حلقة وصل بين طلاب جميع المراحل التعليمية ومعلمينهم، كما تنوعت طرق الدخول علي منصة مدرستي، فيمكن الدخول من خلال حساب مايكروسوفت او من خلال تطبيق توكلنا الذي أنشأتهما الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الأصطناعي، ولقد صُنفت منصة مدرستي من قِبل منظمة اتحاد التعليم اﻹلكتروني OLC إنها تعد من ضمن أفضل سبع منصات تعليمية علي مستوى العالم.

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية 1444

تسجيل الدخول علي الرابط اﻹلكتروني التابع للمنصة مدرستي

النقر على رابط إنشاء حساب جديد

تسجيل رقم الجوال التابع للمستخدم

تسجيل الكود المُرسل عبر رسالة نصية قصير SMS

ثم اختيار كلمة السر

التجول داخل صفحات المنصة واختيار الخدمة التعليمية.

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا