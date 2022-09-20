نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات بجودة عالية وتردد قناة كراميش للأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قناة طيور الجنة من أولى القنوات الفضائية التي تم إطلاقها لكي تقدم محتوى مميز للأطفال الصغار، حيث يعشق متابعتها الملايين في كافة أنحاء الوطن العربي، كما أن أولياء الأمور يحرصون بشكل دائم على تواجد هذه القناة في منازلهم والقيام بشكل دائم بتنزيل تردد القناة من جديد في حالة تحديثه، وقد قامت الإدارة مؤخرا بتحديث التردد على الأقمار الصناعية المختلفة، ونتعرف معا على بيانات تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات في السطور التالية..

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات

يهتم الملايين من الآباء والأمهات في الوطن العربي بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات، وذلك لكي يتم استقبال تلك القناة من جديد على جهاز الاستقبال الخاص بهم، وذلك بعد تحديث التردد من أجل الحصول على أعلى جودة ممكنة لبرامج القناة على مستوى كل من الصوت والصورة، وإليكم بيانات التردد الجديد..

تردد القناة: 11258

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبرز المعلومات عن قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي قناة أردنية تم إطلاقها يوم 25 يناير عام 2008 على يد مؤسسها خالد مقداد، لتقدم مجموعة من أفضل الأناشيد والبرامج التي تستهدف الأطفال الصغار في مختلف الأعمار، حيث سعت القناة منذ بدء انطلاقا على بث القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال، لتنطلق بعد ذلك قناة مخصصة للأطفال من عمر عام وهي قناة طيور بيبي والتي نالت إعجاب الملايين على مستوى العالم لقيامها بمخاطبة الطفل في هذا العمر، وأطلق مؤسسها أيضا عدة قنوات أخرى ناطقة بالتركية والفرنسية.

تردد قناة كراميش للأطفال 2022

يعد تردد قناة كراميش للأطفال 2022 من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها في الفترة الأخيرة، وذلك بعد قيام إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها، حيث يرغب الآباء والأمهات في استقبال القناة مرة أخرى من أجل استكمال متابعة مجموعة من أفضل البرامج والأناشيد المفيدة والتي قد اعتاد الطفل عليها، وإليكم البيانات الخاصة بتردد القناة الجديد ..