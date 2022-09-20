نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات بجودة عالية وتردد قناة كراميش للأطفال في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر قناة طيور الجنة من أولى القنوات الفضائية التي تم إطلاقها لكي تقدم محتوى مميز للأطفال الصغار، حيث يعشق متابعتها الملايين في كافة أنحاء الوطن العربي، كما أن أولياء الأمور يحرصون بشكل دائم على تواجد هذه القناة في منازلهم والقيام بشكل دائم بتنزيل تردد القناة من جديد في حالة تحديثه، وقد قامت الإدارة مؤخرا بتحديث التردد على الأقمار الصناعية المختلفة، ونتعرف معا على بيانات تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات في السطور التالية..
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات
يهتم الملايين من الآباء والأمهات في الوطن العربي بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات، وذلك لكي يتم استقبال تلك القناة من جديد على جهاز الاستقبال الخاص بهم، وذلك بعد تحديث التردد من أجل الحصول على أعلى جودة ممكنة لبرامج القناة على مستوى كل من الصوت والصورة، وإليكم بيانات التردد الجديد..
- تردد القناة: 11258
- القمر الصناعي: نايل سات
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
أبرز المعلومات عن قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة هي قناة أردنية تم إطلاقها يوم 25 يناير عام 2008 على يد مؤسسها خالد مقداد، لتقدم مجموعة من أفضل الأناشيد والبرامج التي تستهدف الأطفال الصغار في مختلف الأعمار، حيث سعت القناة منذ بدء انطلاقا على بث القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال، لتنطلق بعد ذلك قناة مخصصة للأطفال من عمر عام وهي قناة طيور بيبي والتي نالت إعجاب الملايين على مستوى العالم لقيامها بمخاطبة الطفل في هذا العمر، وأطلق مؤسسها أيضا عدة قنوات أخرى ناطقة بالتركية والفرنسية.
تردد قناة كراميش للأطفال 2022
يعد تردد قناة كراميش للأطفال 2022 من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها في الفترة الأخيرة، وذلك بعد قيام إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها، حيث يرغب الآباء والأمهات في استقبال القناة مرة أخرى من أجل استكمال متابعة مجموعة من أفضل البرامج والأناشيد المفيدة والتي قد اعتاد الطفل عليها، وإليكم البيانات الخاصة بتردد القناة الجديد ..
- تردد القناة: 11634
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: نايل سات
- الجودة: Hd
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات بجودة عالية وتردد قناة كراميش للأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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