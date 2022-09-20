نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جربي وصفات العدس المذهلة لتفتيح وشد البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العدس هو نوع من البقوليات التي تحتوي علي نسبة عاليه من البروتينات والحديد والألياف التي تعد من اهم العناصر الغذائية التي يجتاحها الجسم، فيمكن تناوله علي شكل شوربة أو حبوب مسلوقه وللعدس ألوان متعدده منها العدس البني المائل إلي الأحمر أو العدس الأسود أو الرمادي، ولتمتعه بالفوائد الصحية فبلا تردد يمكن إدخاله إلي روتين العناية بالبشرة، والعدس من المكونات الطبيعية التي تحتوي علي عناصر الماغنيسيوم والفسفور والفيتامينات المهمة التي تساعد علي تفتيح لون البشرة و تقشيرها تنظيف وتنقيه المسام من الشوائب والبكتيريا، وللعدس وصفات عديده وسهلة التحضير يمكن الاستفادة منها لحل جميع مشاكل البشرة. وصفات لماسكات العدس لحلول مشاكل البشرة ماسك العدس وماء الورد للتخلص من البثور السوداء المكونات اربعه ملاعق من العدس المسلوق.

معلقه من الدقيق.

معلقتين من ماء الورد.

قطرات من عصير الليمون. طريقه التحضير يطحن العدس المسلوق جيدا ويضاف إليه ماء الورد والليمون والدقيق ويخلط جيدا.

تطبيق الخليط علي البشرة مع الحرض البعد عن منطقه العين.

يترك الماسك علي الوجه مده 30 دقيقه.

يغسل الوجه برفق بالماء الفاتر.

يمسح الوجه بقطنه مبلله بماء الورد لتلطيف الوجه بعد الماسك.

للحصور علي نتيجة مذهله للتخلص من البثور السوداء يمكنك تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعياً. ماسك العدس لتنظيف البشرة المكونات معلقتين من العدس الأصفر المطحون.

معلقتان من الحليب المجفف.

معلقتين من ماء الورد. طريقه التحضير خلط كلا من العدس المطحون والحليب المجفف وماء الورد جيدا حتي تتكون عجينه لينه.

تطبيق العجينة علي الوجه مع الحرص البعد عن منطقه العين.

ترك العجينة علي الوجه مده 30 دقيقه .

غسل الوجه جيدا بالماء ومسحه بقنطه مبلله بماء الورد لتلطيف الوجه بعد الماسك.

للحصول علي نتيجة فعاله يمكنك تكرار الماسك مرتين أسبوعياً. ماسك العدس والزبادي لتفتيح لون البشرة المكونات ربع كوب من العدس المطحون.

نصف كوب من الزبادي.

حبه خيار متوسطه الحجم. طريقه التحضير وضع الخيار والزبادي والعدس في الخلاط ويخلط جيدا ويسكب في وعاء.

تطبيق الخليط علي الوجه كقناع ويترك حتي يجف.

يغسل الوجه بالماء جيدا.

يمسح الوجه بقنطه مبلله بماء الورد لتلطيف البشرة بعد الماسك.

يمكنك تكرار الماسك مرتين أسبوعياً. ماسك العدس المسلوق لتأخير ظهور التجاعيد سلق اربعه ملاعق من العدس الأصفر جيدا.

هرس العدس جيدا في الخلاط.

تطبيق الخليط علي الوجه والرقبة وتركه حتي يجف بشكل تام.

شطف الوجه والرقبة بالماء البارد ثم مسحه بقنطه مبلله بماء الورد لتطيف البشرة.

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