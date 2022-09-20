موسكو تستدعى سفيرة كندا للاحتجاج على مهاجمة سفارتها فى أوتاوا

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية -فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "فى 19 سبتمبر أُبلغت سفيرة كندا لدى موسكو، لوكلير، التى استُدعيت إلى وزارة الخارجية الروسية، باحتجاج شديد على الأعمال الإجرامية التى ارتكبها مجهول ألقى زجاجة مولوتوف على أراضى السفارة الروسية فى أوتاوا".
وأضافت الوزارة أن "متظاهرين عدوانيين قاموا بقطع الطريق أمام مدخل الخدمات للقسم القنصلى بالسفارة الروسية، فيما لم تتصرف فرقة الشرطة التى وصلت إلى مكان الحادث".
وطالبت الخارجية الروسية كندا باتخاذ إجراءات فورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية الموجودة على أراضيها.
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