العالم اليوم - المدرسة "الحلم".. قسط من النوم في الفصل لكسر اليوم الدراسي

انتم الان تتابعون خبر المدرسة "الحلم".. قسط من النوم في الفصل لكسر اليوم الدراسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:22 صباحاً - هل تعاني مع طفلك من أجل إيقاظه للمدرسة كل صباح؟ بالتأكيد يمر الملايين حول العالم بهذه التجربة ويشكون عدم حصول أطفالهم على ما يكفيهم من النوم.

لكن مع دخول العام الدراسي الجديد، بدأت مدارس صينية الاستعانة بمقاعد قابلة للتحول إلى أسرّة.

وتسمح التجربة للطلاب بالحصول على قيلولة في فصولهم وقت الظهيرة، وفقا لصور نشرتها صحيفة "الشعب" الصينية الحكومية.

وقال المصدر إن الصور التقطت في مدرسة بمدينة كينهوانغداو التابعة لمقاطعة خيبي شمال شرقي الصين.

ويتعين على الطلاب إحضار أغطيتهم ووسائدهم الخاصة معهم، من أجل الاستمتاع بقسط من الراحة وسط اليوم الدراسي.