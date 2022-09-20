العالم اليوم - بلينكن يلتقي العليمي ويدعو إلى تمديد الهدنة في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:22 صباحاً - دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين إلى تمديد الهدنة السارية في اليمن، معتبرا أنها حسّنت حياة السكان في البلاد.

وفي لقاء جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد بلينكن بالدور الحيوي للمسؤول اليمني.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "أعتقد أنه من المنصف القول إن الهدنة التي تلمس كل أنحاء اليمن أحدثت فارقا كبيرا على صعيد تحسين حياة الناس، كما أن قيادتكم أحدثت فارقا كبيرا على صعيد حماية تلك الهدنة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلينكن شدد على "الطابع الملح" لتمديد الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة، التي تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل بعد تمديدها مرتين.