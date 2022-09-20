نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حرق مركبات ومنازل اثر مقتل شاب في شفا بدران .. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- اندلعت أعمال شغب في منطقة شفا بدران على خلفية مقتل شاب ثلاثيني ، استدعت تدخل قوات الدرك للعمل على تهدئة الأجواء المحتقنة.

واظهرت مقاطع فيديو متداولة ، قيام اشخاص بحرق منازل ومركبات في المنطقة ، يبدو انها تعود للمشبته به بقتل الشاب ، بحسب شهود عيان .

عثر اليوم السبت، على جثة شخص ثلاثيني تعرض للإصابة بعيار ناري.

وقال مصدر أمني أنه ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان فجر اليوم السبت ،بوجود جثة داخل احد المركبات تعود لشخص ثلاثيني، تبين انه تعرض للإصابة بعيار ناري وجرى تحديد القاتل والبحث جار عنه.