نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد اقتحامات المصارف.. قرار مفاجئ للنائب العام التمييزي في لبنان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:09 صباحاً - دوت الخليج:- أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية لكل الاجهزه الامنية بملاحقة الاعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في لبنان والعمل على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه”.

وتابع، “والعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الافعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية”.

وقد أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الإستنابه الى مجلس الامن المركزي أثناء اجتماعه لبحث الاجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد”.

واقتحم مودعون خمسة بنوك (الجمعة 16-9-2022) للمطالبة باستعادة مدخراتهم المجمدة في النظام المصرفي، في استمرار لموجة من الاقتحامات هذا الأسبوع مدفوعة بحالة إحباط بسبب الانهيار المالي المتفاقم دون نهاية تلوح في الأفق.

وتم اقتحام سبعة بنوك في المجمل منذ يوم الأربعاء في لبنان، حيث تمنع البنوك التجارية معظم المودعين من السحب من مدخراتهم منذ تفجر أزمة اقتصادية قبل ثلاث سنوات، مما جعل العديد من السكان غير قادرين على دفع تكلفة أساسيات الحياة.

المصدر: وكالات