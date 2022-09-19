الصين ترد على تصريحات بايدن: لن نتسامح مع أي محاولات لتقسيم البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:33 مساءً - أعربت الصين، اليوم الإثنين، عن استيائها ومعارضتها الشديدة للولايات المتحدة بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول استعداد واشنطن لمساعدة تايوان في حال وقوع هجوم.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن بكين لن تتسامح مع أي محاولات لتقسيم البلاد، مشيرة إلى أن بلادها قدمت احتجاجا صارما إلى واشنطن بشأن ذلك.

وأضافت أن تصريحات بايدن تنتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، و"ترسل إشارات كاذبة إلى القوى الانفصالية المؤيدة للاستقلال في الجزيرة".

وتابعت: "هناك صين واحدة فقط في العالم، وتايوان جزء من الصين، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. وتحقيق إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم هو الطموح المشترك والواجب المقدس لكل أبناء وبنات الصين.. لن نتسامح مع أي إجراءات تهدف إلى تقسيم البلاد، ونحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".

وأوضحت أن الصين مستعدة لبذل قصارى جهدها من أجل آفاق إعادة التوحيد السلمي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح مؤخرا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس إن" بأن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان اذا قامت الصين بغزوها.