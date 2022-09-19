لوجانسك ودونيتسك تستعدان للانضمام إلى روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:33 مساءً - شددت الإدارة المدنية لـ جمهورية لوجانسك الشعبية، اليوم الإثنين، على ضرورة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا.. فيما طالب رئيس جمهورية دونيتسك من رئيس إقليم لوجانسك بالتنسيق من أجل عقد استفتاء مشترك للانضمام إلى روسيا.

وخاطبت الإدارة، زعيم جمهورية لوجانسك الشعبية، ليونيد باسيشنيك، وكذلك الهيئة التشريعية للجمهورية وحثتهما على تسريع العملية وإجراء التصويت في أقرب وقت ممكن.

وقالت نائبة رئيس الإدارة، لينا فوكالوفا: “لقد اتخذ سكان دونباس خيارهم في عام 2014 في استفتاء تقرير المصير لجمهورية لوجانسك الشعبية، وكل هذه السنوات كنا ننتظر ونعتقد أن الثاني سيتبع بالتأكيد، والذي سيحقق حلمنا بالعودة إلى الوطن، والانضمام إلى روسيا”.

وتابع، أن إجراء تصويت أمر بالغ الأهمية الآن بالنسبة لـ لوجانسك، حيث “أظهرت أحداث الأيام الأخيرة أن القوميين في كييف تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء”.