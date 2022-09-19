فلسطين: تصعيد جرائم الاحتلال والانقلاب على الاتفاقيات يُهددان بتفجير الصراع

جدة - نرمين السيد - وطالبت الوزارة، فى بيان صحفى، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولى واحترام وضمان احترام قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذها فورًا.

وأدانت الوزارة انتهاكات وجرائم الاحتلال وأذرعه المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التى باتت تسيطر على واقع حياة المواطن الفلسطينى وتهدد مصالحه الحيوية ومقومات صموده فى أرضه ووطنه، وفى مقدمتها التصعيد الحاصل فى اعتداء ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين وأرضهم عشية موسم قطف ثمار الزيتون.

وقالت الوزارة إن هذه الجرائم تترافق باستمرار مع عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، كذلك مع حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وتفاخره بإقرار المزيد من الخطط لفرض المزيد من التضييقات والتقييدات على حركة المواطنين الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة بحجة قرب حلول الأعياد اليهودية هذه المرة، حيث تقدم دولة الاحتلال كعادتها على تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية وكأنها تعيد احتلالها من جديد لتسهيل حركة واقتحامات المتطرفين اليهود، فى استغلال إسرائيلى رسمى بشع لمناسبة الأعياد اليهودية.

وأشارت إلى أن محاولات دولة الاحتلال أسرلة المناهج بالمدارس الفلسطينية فى القدس وفرض المنهاج الإسرائيلى عليها، يأتى كجزء لا يتجزأ من محاولاتها للسيطرة على ذاكرة ووعى الأجيال الفلسطينية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ممارسات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا دليل واضح على غياب شريك السلام الإسرائيلى وانقلاب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بشكل تام على الاتفاقيات الموقعة، وإمعان فى التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال ماضية فى اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاستعمارية العنصرية الهادفة لحسم مستقبل قضايا الحل النهائى التفاوضية بالقوة ومن جانب واحد لصالح خارطة إسرائيل الاستعمارية فى الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدى إلى تقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة، ووأد فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيد جرائمها واعتداءاتها اليومية ضد الشعب الفلسطينى، وعن تداعيات إغلاقها لأى أفق سياسى لحل الصراع بالطرق السلمية، وأكدت أن حملات المسؤوليين الإسرائيليين الإعلامية وتصريحاتهم التضليلية بشأن تحميل الجانب الفلسطينى المسؤولية عن التدهور الحاصل فى الأوضاع مفضوحة ولا تنطلى على أى من الأطراف الدولية، خاصة وأنها تتجاهل بشكل متعمد الأسباب الحقيقية لهذا التدهور والناتجة عن تعميق الاستيطان وتصعيد الجرائم والتنكر لعملية السلام.