النواب اللبنانى يؤكد الإصرار على تكثيف العمل لإنجاز التشريعات الإصلاحية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، إصرار المجلس النيابى على تكثيف عمله لإنجاز المطلوب منه على صعيد التشريعات الإصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية فى هذا الإطار وحفظ حقوق المودعين.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين لوفد من صندوق النقد الدولى برئاسة رئيس بعثة الصندوق الدولى للبنان ارنستو ريجو راميريز بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة فى العاصمة بيروت. وتم خلال اللقاء، عرض مراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التى أنجزها المجلس النيابى. وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس مجلس النواب أيضا سفير بلجيكا الجديد كوين فيرفايكى فى زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة سفيرًا لبلاده لدى لبنان. كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة وآخر المستجدات خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان يوانا فرونتسكا.

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