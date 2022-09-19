زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب ولاية ميتشواكان غربى المكسيك

جدة - نرمين السيد - وأوضحت صحيفة "مكسيكو ديلى بوست"، عبر موقعها الإلكترونى، نقلًا عن خدمة رصد الزلازل، أن زلزالًا بقوة 7.4 درجة ضرب ولاية ميتشواكان على الساحل الغربى للبلاد.

يُشار إلى أن رئيسة الوزراء المكسيكية كلوديا شينباوم كتبت -عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى- أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار كبيرة حتى الآن إثر الزلزال، الذى وقع فى نفس اليوم الذى تعرضت فيه البلاد لزلزالين كبيرين فى 1985 و2017، بحسب الصحيفة.

وحذر المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل من موجات تسونامى فى أعقاب الزلزال الذى استهدف الساحل الغربى للمكسيك.